Primer Simulacro Nacional 2026: fecha, hora exacta y cómo sonará la alerta sísmica

El ejercicio nacional busca reforzar la cultura de prevención ante emergencias con un escenario sísmico de alta magnitud en distintas entidades del país

Todo lo que debes saber sobre el próximo simulacro | Reuters

El Gobierno de México convocó a la población a participar en el Primer Simulacro Nacional 2026, un ejercicio que se realizará en todo el país con el objetivo de fortalecer la cultura de Protección Civil y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias. La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Este simulacro se llevará a cabo en un contexto especial, ya que coincide con el 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil. Autoridades federales destacaron que la participación de ciudadanos, empresas e instituciones es clave para reforzar protocolos de actuación ante fenómenos naturales como los sismos.

¿Cuándo es el Primer Simulacro Nacional 2026?

El Primer Simulacro Nacional 2026 se realizará el próximo miércoles 6 de mayo en todo el territorio mexicano. Este ejercicio está dirigido a instituciones públicas, privadas y a la población en general, quienes podrán participar desde sus hogares, centros de trabajo, escuelas o espacios recreativos.

Además, las autoridades habilitaron el portal preparados.gob.mx para que los interesados registren sus inmuebles de forma gratuita. El plazo para hacerlo concluye el 5 de mayo a las 23:59 horas, lo que permitirá generar una mejor evaluación del ejercicio a nivel nacional.

Primer Simulacro Nacional 2026: a esta hora sonará la alerta sísmica, esto debes hacer

La alerta sísmica se activará a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, momento en el que iniciará el ejercicio de evacuación y respuesta en distintas entidades del país.

Durante el simulacro, las autoridades recomiendan mantener la calma, seguir las rutas de evacuación establecidas y ubicarse en zonas seguras previamente identificadas. También es importante atender las indicaciones de brigadistas y responsables de Protección Civil en cada inmueble.

El objetivo es que la población practique cómo actuar ante un sismo de gran magnitud, por lo que se pide tomar el ejercicio con seriedad para identificar áreas de mejora en los protocolos de seguridad.

¿Cómo llegará la alerta sísmica a tu celular en el Primer Simulacro Nacional 2026?

Como parte de este ejercicio, la alerta sísmica también podrá llegar a dispositivos móviles mediante sistemas de difusión oficiales. Dependiendo de la región y del servicio disponible, los usuarios podrían recibir notificaciones a través de aplicaciones, mensajes o sistemas de alertamiento público.

Las autoridades señalaron que este mecanismo busca ampliar el alcance de la alerta sísmica, especialmente en zonas donde no existen altavoces. Sin embargo, el funcionamiento puede variar según la cobertura y la tecnología disponible en cada estado.

Primer Simulacro Nacional 2026: Estos son los estados que participarán y así sonará la alerta

El simulacro contará con la participación de diversas entidades del país, aunque cada una adaptará el ejercicio según los riesgos propios de su región. En el caso de los estados con mayor actividad sísmica, se activará la alerta a través de altavoces con el sonido característico que se utiliza en emergencias reales.

El escenario planteado para este ejercicio es un sismo hipotético de magnitud 8.2, con epicentro en la Brecha Sísmica de Guerrero, una zona donde no se ha registrado un movimiento de gran magnitud desde 1911.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil, el epicentro se ubicará a 55 kilómetros al noroeste de Acapulco, entre Petatlán y Coyuca de Benítez, con una profundidad estimada de 18 kilómetros.

Las autoridades reiteraron la importancia de participar en este tipo de ejercicios, ya que permiten evaluar la capacidad de respuesta de la población y fortalecer la preparación ante situaciones de riesgo en todo el país.

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