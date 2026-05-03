Randal Willars gana medalla de plata en la plataforma 10m de la Súper final de clavados

El clavadista mexicano sumó 538.15 puntos, quedándose a 4.80 unidades de conquistar la medalla de oro que fue para el chino Yuming Bai

Randal Willars firma plata mundial en la plataforma de 10 metros. | @conadeoficial

Randal Willars firmó una actuación destacada para conquistar la medalla de plata en la plataforma de 10 metros varonil de la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados 2026, que se celebra en Beijing, China. El mexicano cerró la competencia con 538.15 puntos y se alzó como sublíder mundial en una de las pruebas de mayor exigencia del calendario de World Aquatics.

El clavadista originario de Tijuana, Baja California, dejó de manifiesto su calidad en el escenario internacional con ejecuciones de alto nivel, temple y concentración ante una competencia dominada por especialistas chinos. Willars se mantuvo en la pelea por el primer lugar hasta el último tramo de la final, lo que reflejó la solidez de su participación.

La medalla de oro fue para el chino Yuming Bai, quien terminó con 542.95 puntos, apenas 4.80 unidades por encima del mexicano. El podio lo completó Junjie Lian, también de China, con 506.80 puntos, para quedarse con la presea de bronce.

El resultado de Willars tuvo un valor especial por la batalla directa que sostuvo ante los representantes locales. La diferencia mínima con Bai marcó una final cerrada al máximo nivel, en la que el mexicano respondió a la presión y se mantuvo con opciones de oro hasta el desenlace de la prueba.

Con esta plata, Willars suma otro resultado de peso para México en la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados 2026. Su actuación en la plataforma de 10 metros varonil fortalece su posición entre los mejores especialistas del mundo y confirma el nivel competitivo de los clavados mexicanos en el ciclo internacional.

“Estoy muy feliz. Esta es mi mejor actuación y disfruto mucho la competencia; es un poco más cansado de lo habitual porque hay menos atletas, así que tienes que subir rápidamente a los 10 metros y realizar cada clavado, pero es un formato diferente y lo disfruto mucho, así que estoy feliz. Es un formato nuevo. El año pasado no llegué a la final, pero este año lo logré y gané una medalla de plata. Eso habla de la mejoría y de todo el esfuerzo que pongo en mis entrenamientos diarios y también con mi entrenador, que siempre me apoya en la competencia y en todos los sentidos”, mencionó Randal Willars, al finalizar las competencias, en charla con CGTN Sports Scene.

Y agregó: “Estoy feliz con mi resultado y agradezco a la gente que me apoya y a mi equipo. Creo que todo el equipo de México lo hizo muy, muy bien, fueron buenos resultados y una buena actuación; estoy feliz por las tres medallas y fue una buena manera de terminar la súper final aquí en China. Quiero mejorar en los detalles de mis clavados para poder obtener mejores puntuaciones y también quiero ganar una medalla el próximo año en el campeonato mundial”.

Otros resultados: Kevin Berlín y Aranza Vázquez

La participación mexicana también contó con Kevin Berlín Reyes, quien se despidió en la fase de enfrentamientos directos, conocida como head-to-head. El veracruzano compitió en el Pair 4 ante Junjie Lian, rival que más tarde subió al podio, y cayó por 286.00 puntos contra 217.30 unidades.

La selección mexicana tuvo presencia en el trampolín 3m femenil de la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados 2026, con Aranza Vázquez como la representante que logró avanzar de la ronda head-to-head. La clavadista mexicana superó a la colombiana Daniela Zapata con marcador de 191.10 contra 160.50 puntos, resultado que le permitió instalarse en la semifinal del Grupo 1.

En la semifinal, Vázquez se quedó cerca de conseguir su boleto a la pelea por las medallas, pero terminó en el tercer lugar de su grupo con 308.10 unidades y no logró avanzar a la final. La china Yiwen Chen lideró el sector con 335.40 puntos, seguida por la australiana Alysha Koloi, quien sumó 312.70 para tomar el segundo boleto disponible.

Fernanda García también compitió por México en la misma prueba, pero no pudo superar su duelo directo ante Jia Chen, de China. La mexicana cerró con 179.10 puntos, por 218.40 de su rival, resultado que la dejó fuera en la primera ronda eliminatoria del trampolín 3m femenil.

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