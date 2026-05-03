Mateo Cassierra resurge en Atlético Mineiro

El colombiano viene de lograr un cupo en la nómina titular y ser la gran figura en el clásico ante Cruzeiro.

Mateo Cassierra anota en el clásico ante Cruzeiro | Captura de Premiere TV

Mateo Cassierra vive un momento dulce en el fútbol brasileño. Después de adaptarse a su nuevo equipo, el Atlético Mineiro, ya ha logrado acentuarse y lograr protagonismo en la escuadra de Minas Gerais. Atrás quedó el recuerdo en el Zenit de Rusia, donde logró salir campeón y resaltar en múltiples oportunidades.

En aras de darle un nuevo aire a su carrera, y por qué no, volver a la Selección Colombia, Cassierra recaló en el Brasileirao. Firmó por cuatro temporadas a cambio de una cifra superior a los 10 millones de euros. Tuvo su bautizo de gol en el Campeonato Mineiro hace casi tres meses, pero ya logró pisar fuerte en un compromiso clave.

El delantero fue la gran figura del último clásico frente a Cruzeiro, el cual tuvo un valor gigantesco para su equipo. Un triunfo 1-3, de visitante, le permitió al ‘Galo’ lavarse la cara después de sus dos derrotas al hilo. Cabe anotar que había sido goleado por Flamengo (0-4), seguido de un golpe sorpresivo a manos de Cienciano (1-0) por Copa Sudamericana.

De hecho marcó el tercer gol, además de asistir para el primer gol del compromiso. Figura en un triunfo que le da calma a la escuadra dirigida por Eduardo Domínguez, blanco de críticas en el último tiempo.

El partido de Mateo Cassierra

El delantero mostró habilidad no solo en el rol de “cazagoles”, sino como distribuidor de pases clave en el último tercio. Por ejemplo, en el primer gol apenas a los 11′, emprendió camino con una diagonal del medio a la izquierda, hasta que clavó un gran centro para el anticipo de Alan Minda, quien rompió el cero.

Después de la pena máxima, convertida por Maycon para la segunda diana, Cassierra se reportó a los 72′ con su anotación. Renan Lodi levantó la cabeza en el campo rival, lanzándole un centro que no desperdició. Testarazo letal contra un rincón y primer festejo en el Brasileirao.

#GOL 🇧🇷 | ¡GOOOOOOOOOOL Mateo Casierra ⚽️!



80’ Cruzeiro [14] 0-3 Atletico Mineiro [11]

– Gran cabezazo del colombiano que anota su primer tanto en la liga brasileña. Mateo ha anotado 3 goles en los últimos 5 juegos disputados.



¡Vamos 💛💛💙❤️! pic.twitter.com/Aks46awQ9K — Deporte Colombiano 🇨🇴 (@DeportColombia) May 3, 2026

Ya son tres goles en cinco partidos para él. Su última conversión había sido el pasado 23 de abril en la victoria 2-1 del Mineiro frente a Ceará. Por otro lado, ya tuvo su bautizo internacional en Copa Sudamericana, marcando en el 2-1 a favor contra Juventud de Uruguay.

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