América vs Pumas en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la ida de cuartos de final de la Liga MX 2026

América recibe a Pumas en la ida de cuartos del Clausura 2026 en el Estadio Banorte. Horario, transmisión, alineaciones y antecedentes del Clásico Capitalino

Partidos en vivo: América vs Pumas | Claro Sports

América y Pumas vuelven a cruzarse en la Liguilla con una serie de alto impacto en los cuartos de final del Clausura 2026. El partido de ida se jugará este domingo 3 de mayo, a las 17:00 horas, en el Estadio Azteca, donde las Águilas buscarán aprovechar la localía ante unos universitarios que llegan como líderes generales del torneo.

El Clásico Capitalino llega con un contexto que aumenta la presión para los azulcremas: Pumas terminó en el primer lugar con 36 puntos y América clasificó como octavo, por lo que el equipo de Coapa necesita sacar ventaja en casa para no llegar condicionado a la vuelta en Ciudad Universitaria. Además, en caso de empate global, los felinos avanzarían por mejor posición en la tabla, una regla que obliga al América a ganar la eliminatoria.

¿Quién transmite en vivo el América vs Pumas y dónde ver el partido de este domingo 3 de mayo?

El partido América vs Pumas de la ida de cuartos de final del Clausura 2026 se podrá ver en México por Canal 5, TUDN y ViX, de acuerdo con la información de transmisión reportada para este duelo. El encuentro está programado para las 17:00 horas, tiempo del centro de México, desde el Estadio Banorte.

Para seguir el partido en vivo por internet, la opción será ViX o ViX Premium, según disponibilidad del servicio. La serie se cerrará el domingo 10 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario, donde Pumas tendrá la ventaja deportiva por haber terminado mejor ubicado en la fase regular.

Alineaciones probables del América vs Pumas para la ida de cuartos de final del Clausura 2026

América tendrá que ajustar su zona defensiva para esta serie, ya que Israel Reyes no estará disponible por su convocatoria con la selección mexicana rumbo al Mundial 2026. La baja del defensor modifica el plan de André Jardine, quien podría apostar por Miguel Vázquez, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez y Cristian Borja para sostener el fondo, con Erick Sánchez, Rodrigo Dourado y Raphael Veiga como piezas de equilibrio y salida.

Del lado universitario, Pumas también pierde a Guillermo Martínez por el llamado al Tri, aunque mantiene futbolistas de peso ofensivo como Robert Morales, Uriel Antuna, Juninho y Jordan Carrillo. El equipo de Efraín Juárez podría buscar un partido de presión media, recuperación rápida y transiciones para explotar los espacios que deje América en su intento por tomar ventaja como local.

Alineación probable de América: Rodolfo Cota; Miguel Vázquez, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Cristian Borja; Erick Sánchez, Rodrigo Dourado, Raphael Veiga; Isaías Violante, Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez.

Rodolfo Cota; Miguel Vázquez, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Cristian Borja; Erick Sánchez, Rodrigo Dourado, Raphael Veiga; Isaías Violante, Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez. Alineación probable de Pumas: Keylor Navas; Rubén Duarte, Nathan Silva, Álvaro Angulo; Rodrigo López, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite; Uriel Antuna, Juninho, Jordan Carrillo y Robert Morales.

Liga MX: antecedentes y últimos resultados del América vs Pumas

La historia general favorece al América, que domina el historial del Clásico Capitalino en Liga MX. En el historial total se han disputado 153 partidos, con 60 victorias para las Águilas, 55 empates y 38 triunfos para Pumas. En torneos cortos, el balance también favorece a los azulcremas, con 31 triunfos, 23 empates y 20 victorias universitarias.

En Liguilla, el antecedente reciente añade tensión a la serie. Infobae reporta que América y Pumas se han enfrentado diez veces en eliminatorias, con siete series ganadas por las Águilas y tres por los universitarios. Sin embargo, el cruce más reciente en fase final fue para Pumas, que eliminó al América en los cuartos de final del Apertura 2021.

El antecedente más cercano entre ambos en el Clausura 2026 también favorece a los felinos. En la jornada 12, Pumas venció 1-0 al América con un penal de Robert Morales en tiempo de compensación, resultado que reforzó el buen momento auriazul antes de cerrar la fase regular como uno de los equipos más sólidos del torneo.

Fecha Torneo Resultado 22 de marzo de 2026 Clausura 2026 Pumas 1-0 América 28 de septiembre de 2025 Apertura 2025 América 4-1 Pumas 23 de febrero de 2025 Clausura 2025 Pumas 0-2 América 30 de septiembre de 2024 Apertura 2024 América 0-1 Pumas 21 de abril de 2024 Clausura 2024 Pumas 2-1 América

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