Artemis II, el momento más crítico, en vivo: ¿Cuándo y a qué hora regresa la tripulación a la Tierra?

Artemis II encara su momento más crítico con el reingreso a la Tierra. La cápsula Orion probará su escudo térmico antes de amerizar en el Pacífico

La fase más crítica de la misión se acerca | Reuters

Artemis II entra en su tramo decisivo y no hay margen para el error. Después de completar su histórico sobrevuelo alrededor de la Luna, la misión de la NASA encara la fase que más inquieta a ingenieros, controladores de vuelo y astronautas. Lo que viene no es una postal del espacio, sino una prueba total para la cápsula Orion y su escudo térmico.

La misión ya hizo historia antes del regreso. Artemis II despegó el 1 de abril como el primer vuelo tripulado del programa Artemis, con Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen a bordo, y durante su trayecto alcanzó una distancia máxima superior a la lograda por Apollo 13. Ese récord, más el paso por la cara lejana de la Luna, convirtió el viaje en el regreso humano al entorno lunar después de más de medio siglo.

Pero la misión no estará completa hasta que Orion vuelva sana y salva al océano Pacífico. La propia NASA reconoce que el lanzamiento y la entrada atmosférica son las dos amenazas más serias de un vuelo de este tipo, y por eso las últimas horas del viaje están dedicadas a revisar procedimientos, asegurar la cabina y preparar a la tripulación para una reentrada de altísimo estrés. Todo el éxito del viaje depende de esos minutos finales.

Para quienes sigan la cobertura en México, la tarde del viernes 10 de abril concentra toda la atención. NASA programó la transmisión oficial del regreso a partir de las 6:30 p.m. del Este; eso equivale a las 4:30 p.m. del centro de México, mientras que el amerizaje está previsto para las 8:07 p.m. del Este, es decir, 6:07 p.m. del centro del país, si el cronograma no cambia.

¿Cuándo regresa Artemis II de la misión a la Luna y por qué es el momento más crítico?

Artemis II cerrará su viaje el viernes 10 de abril, al final de una misión de aproximadamente 10 días. El instante más delicado llegará cuando la cápsula se encuentre con la atmósfera terrestre a unos 400 mil pies de altitud, con el escudo térmico orientado al frente para soportar el calentamiento extremo. En ese punto, Orion quedará envuelta en plasma, se interrumpirán temporalmente las comunicaciones y la nave deberá atravesar la franja más agresiva de la reentrada antes de abrir sus paracaídas.

El regreso es el momento más crítico porque también representa la gran prueba pendiente del escudo térmico de Orion. Tras Artemis I, NASA concluyó que la pérdida inesperada de material carbonizado se debió a que los gases generados dentro del Avcoat no pudieron disiparse como estaba previsto, lo que provocó presión interna y grietas. Con ese antecedente, la agencia decidió mantener el escudo de Artemis II, pero con cambios operativos en la entrada para proteger a la tripulación durante una reentrada que rondará las 23 mil 840 millas por hora.

Artemis II, regreso a la Tierra: ¿A qué hora y dónde se espera que reingrese la tripulación?

La referencia oficial de NASA ubica el amerizaje frente a la costa de San Diego. La agencia señala que el splashdown está programado aproximadamente para las 8:07 p.m. EDT del viernes 10 de abril, equivalentes a las 5:07 p.m. en la costa del Pacífico de Estados Unidos. Para el centro de México, la conversión deja la maniobra alrededor de las 6:07 p.m., aunque la propia NASA advierte que la hora exacta todavía puede ajustarse conforme avance la misión.

La cobertura en vivo arrancará antes de la maniobra final y seguirá cada paso del descenso. NASA informó que la transmisión oficial del regreso comenzará a las 6:30 p.m. EDT y podrá verse en NASA+, YouTube y otras plataformas asociadas; además, la agencia mantiene cobertura continua y actualizaciones de imágenes de misión. Después del amerizaje, helicópteros recuperarán a la tripulación y la trasladarán al USS John P. Murtha, donde recibirá evaluación médica antes de volver a tierra.

Misión Artemis II: estas son las impresionantes imágenes de la Tierra desde la Luna

Si el regreso concentra la tensión, las imágenes tomadas en el sobrevuelo lunar resumen la magnitud histórica de Artemis II. NASA explicó que las primeras fotografías del paso por la Luna muestran regiones que ningún ser humano había visto directamente y, además, incluyen un raro eclipse solar observado desde el espacio durante las siete horas que Orion pasó junto a la cara oculta lunar.

El eclipse observado desde el espacio | Reuters

Entre todas las postales, una de las más potentes fue el ‘Earthset’. Esa toma captó a la Tierra como una media luna que parecía ocultarse detrás del horizonte lunar, con nubes sobre Australia y Oceanía visibles desde Orion; después llegó el ‘Earthrise’, y más tarde el eclipse solar total que la tripulación describió como una de las escenas más raras del viaje. No fueron imágenes decorativas: también forman parte del paquete de observaciones que NASA usará para estudiar la superficie lunar y afinar futuras misiones tripuladas.

El ‘Earthset’ capturado por las cámaras | Reuters

Por eso el reingreso no solo cerrará una misión, también definirá el valor completo de todo lo que Artemis II consiguió en el espacio profundo. Si Orion supera esta última prueba, NASA habrá validado con tripulación a bordo el vuelo de ida y vuelta alrededor de la Luna, un paso indispensable antes de las siguientes misiones del programa. La historia ya quedó escrita en las imágenes; ahora falta el desenlace más duro: volver a casa.

Te puede interesar