Vuelta al País Vasco 2026 en vivo: horario, recorrido y dónde ver la etapa 5

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La Vuelta al País Vasco 2026 entra en su momento decisivo con la disputa de la etapa 5, una jornada que puede marcar diferencias definitivas en la clasificación general. Con un recorrido exigente y múltiples ascensos, los favoritos deberán responder a un trazado que apunta a ser determinante en la lucha por el título.

El pelotón afronta una de las etapas más duras de la competencia con salida y meta en Eibar, en un trayecto de 176.2 kilómetros y cerca de 3,800 metros de desnivel acumulado. La presencia de puertos como Krabelin e Ixua convierte este día en el más exigente de la edición, ideal para ataques entre los líderes.

¿A qué hora inicia la carrera de la etapa 5 de la Vuelta al País Vasco 2026?

La transmisión de Claro Sports comenzará a las 7:30 horas, tiempo del centro de México, con cobertura completa de la etapa 5. La salida está programada para las 6:05 horas y la llegada aproximada será alrededor de las 09:30 horas, en una jornada que puede definir posiciones clave en la clasificación general.

Vuelta al País Vasco 2026: ruta y lista de salida, por equipos, de la etapa 5

La etapa 5 se disputa en un circuito con inicio y final en Eibar, con un perfil montañoso que incluye ocho puertos categorizados. El recorrido obliga a los equipos a controlar el ritmo desde los primeros kilómetros, ya que las constantes subidas pueden fragmentar el grupo antes del cierre.

Los ascensos a Krabelin e Ixua serán los puntos más exigentes del día, donde los favoritos podrían lanzar ataques para intentar quedarse con el liderato. Equipos como UAE Team Emirates, Red Bull-BORA-hansgrohe y Lidl-Trek llegan con corredores capaces de marcar diferencias en este tipo de terreno.

¿Dónde ver en vivo la Vuelta al País Vasco 2026 y quién transmite por TV y online?

La etapa 5 de la Vuelta al País Vasco 2026 se podrá seguir completamente en vivo a través de Claro Sports, que ofrece transmisión en televisión y plataformas digitales para México y Latinoamérica. La cobertura incluye señal en vivo, análisis y seguimiento puntual de cada momento de la carrera.

¿Isaac del Toro sigue en la Vuelta al País Vasco 2026?

El ciclista mexicano Isaac del Toro no continúa en la competencia tras la caída sufrida en etapas anteriores. Su equipo confirmó que “sufrió una rotura en el músculo del muslo derecho y varias raspaduras, por lo que se someterá a más exámenes”.

Su ausencia representa una baja importante para el UAE Team Emirates-XRG, que pierde a uno de sus corredores con mayor proyección en la carrera. La etapa 5 se disputa sin presencia mexicana en el pelotón, en un día clave para definir al ganador de la edición 2026.

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