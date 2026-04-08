Calendario de pagos Beca Rita Cetina 2026: ¿Quiénes reciben le pago el jueves 9 de abril?

Este apoyo dirigido a estudiantes de educación básica vuelve a activarse en abril con un calendario definido por orden alfabético

lEste apoyo se reanuda tras el periodo vacacional | Becas Benito Juárez

La dispersión de apoyos sociales en México retoma su ritmo tras el periodo vacacional, y uno de los programas que genera mayor expectativa es la Beca Rita Cetina 2026. Este apoyo dirigido a estudiantes de educación básica vuelve a activarse en abril con un calendario definido por orden alfabético, lo que permite a los beneficiarios conocer con precisión el día en que recibirán su depósito.

Luego de la pausa por Semana Santa, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar confirmó la reanudación de pagos a partir del lunes 6 de abril. Desde entonces, miles de familias se mantienen atentas al calendario oficial para identificar cuándo corresponde el depósito según la letra inicial del primer apellido.

¿Quiénes reciben el pago de la Beca Rita Cetina este 9 de abril y de cuánto es el depósito?

El jueves 9 de abril de 2026 corresponde el pago a los beneficiarios cuyo primer apellido inicia con las letras H, I, J, K y L. Este grupo forma parte de la distribución escalonada que se realiza durante el mes para garantizar un proceso ordenado.

El monto del apoyo económico es de al menos 1,900 pesos por estudiante, dirigido a alumnos de preescolar, primaria y secundaria inscritos en el programa. Este depósito se realiza directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

La dispersión sigue un esquema alfabético, lo que permite evitar saturaciones en el sistema bancario y facilitar el acceso a los recursos. Por ello, es importante respetar la fecha asignada y verificar el saldo en la tarjeta antes de acudir a retirar el dinero.

Cabe recordar que este pago corresponde a beneficiarios de continuidad, es decir, aquellos estudiantes que ya estaban inscritos previamente en el programa y que reciben el apoyo de forma periódica.

Beca Rita Cetina abril 2026: calendario completo, letra por letra

Tras la reactivación del lunes 6 de abril, el calendario oficial establece fechas específicas para cada grupo de apellidos. Ese día recibieron su depósito los beneficiarios con apellido que inicia con la letra C.

El martes 7 de abril fue el turno de las letras D, E y F, mientras que el miércoles 8 de abril correspondió a la letra G. Posteriormente, el jueves 9 de abril se atiende a las letras H, I, J, K y L, seguido del viernes 10 de abril con la letra M.

Para la siguiente semana, el lunes 13 de abril cobrarán quienes tengan apellidos con inicial N, Ñ, O y P. Ejemplos de estos apellidos incluyen Navarro, Núñez, Ortega, Ortiz, Pérez y Peña, entre otros.

El calendario continúa el martes 14 de abril con la letra R, el miércoles 15 con la S, y concluye el jueves 16 de abril con las letras T, U, V, W, X, Y y Z. De esta manera, se cubre la totalidad de beneficiarios.

Los depósitos iniciaron el 1 de abril con las letras A y B, y se extenderán hasta el 16 de abril de 2026. Este esquema permite que todos los estudiantes inscritos reciban el apoyo en un periodo de poco más de dos semanas.

Finalmente, las autoridades recomiendan a los beneficiarios mantenerse informados a través de los canales oficiales y evitar acudir antes de la fecha asignada, ya que el depósito se realiza de manera directa y segura conforme al calendario establecido.

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