Red Bull se cae a pedazos y confirma la salida del ingeniero detrás de Max Verstappen

En medio de rumores, tensiones internas y movimientos clave dentro del paddock, la escudería austriaca confirmó una noticia que sacude su estructura deportiva

Lambiase, uno de los hombres detrás del éxito de Verstappen | Getty Images via AFP

El dominio que Red Bull construyó en la Fórmula 1 se sigue desmoronando. En medio de rumores, tensiones internas y movimientos clave dentro del paddock, la escudería austriaca confirmó una noticia que sacude su estructura deportiva: Gianpiero Lambiase, histórico ingeniero de Max Verstappen, dejará el equipo en 2028.

La salida de uno de los hombres más influyentes en el éxito reciente del equipo representa un golpe importante para Red Bull, que ha construido su hegemonía en torno a la estabilidad técnica y la conexión entre piloto e ingeniero. La relación entre Verstappen y “GP” ha sido una de las más sólidas en la parrilla.

La información fue adelantada por el diario neerlandés De Telegraaf, que reportó que Lambiase pondrá rumbo a McLaren tras finalizar su contrato. Horas más tarde, fuentes cercanas confirmaron el movimiento a Motorsport.com, lo que obligó a Red Bull a pronunciarse de manera oficial.

A través de un comunicado, la escudería confirmó la noticia y puso fin a la incertidumbre: “Oracle Red Bull Racing confirma que GianPiero Lambiase dejará el equipo en 2028, cuando expire su contrato actual. ‘GP’ es un miembro valioso del equipo, al que se unió en 2015″.

Pese al anuncio, Red Bull dejó claro que aún queda camino por recorrer junto a Lambiase antes de su salida definitiva. “Hasta su salida prevista, ‘GP’ continuará en sus funciones como jefe de carreras y como ingeniero de carrera de Max Verstappen”, detalló el equipo en el mismo comunicado.

Además, la escudería enfatizó que ambas partes mantienen el enfoque en los objetivos deportivos inmediatos. “El equipo y él están totalmente comprometidos en sumar más éxitos a su sólido historial conjunto”, añadieron, dejando entrever que la ambición por títulos sigue intacta.

La trayectoria de Lambiase en la Fórmula 1 respalda su relevancia dentro del paddock. Con más de dos décadas en la categoría, inició como ingeniero de datos en Jordan tras graduarse en Ingeniería Mecánica en la University College London. Con el paso del tiempo, ascendió a ingeniero de carrera, trabajando con distintos pilotos, entre ellos Sergio Pérez en sus inicios con Force India.

Su llegada a Red Bull marcó un punto de inflexión. Primero trabajó con Daniil Kvyat, pero rápidamente se convirtió en la voz clave en el radio de Verstappen. Desde entonces, fue pieza fundamental en los campeonatos del neerlandés. En 2022 asumió un rol más amplio como jefe de ingeniería de carrera, y en 2024 fue nombrado jefe de carreras, liderando toda la operación en pista. Ahora, con su salida ya definida, Red Bull enfrenta uno de sus mayores desafíos internos en plena lucha por mantenerse en la cima.

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