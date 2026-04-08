SAT inicia devolución de saldo a favor: ¿Cuál es la fecha límite para recibirlo y cómo consultar el estatus?

Así puedes revisar si tienes saldo a favor y cómo acceder a él

Así puedes checar tu saldo en el SAT | Reuters

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio inicio al proceso de devolución de saldo a favor para las personas físicas que ya presentaron su declaración anual correspondiente al ejercicio 2025. Desde el 1 de abril, millones de contribuyentes comenzaron a cumplir con esta obligación fiscal, y algunos ya pueden revisar si tienen dinero a su favor.

De acuerdo con datos oficiales, hasta el 4 de abril se registraron 1.93 millones de declaraciones, mientras que para este año se estima superar los 11.4 millones, lo que representaría un incremento respecto al periodo anterior. En este contexto, surge la duda sobre cómo consultar el estatus de la devolución y cuándo se puede recibir el recurso.

SAT: ¿Cómo sé si tengo saldo a favor?

El saldo a favor se genera cuando, tras presentar la declaración anual, el contribuyente pagó más impuestos de los que le correspondían durante el ejercicio fiscal. Esto puede ocurrir por deducciones personales o ajustes en los ingresos reportados.

Para verificar si tienes saldo a favor y revisar el estado de tu devolución, el SAT habilitó una consulta en línea a través de su portal oficial. El proceso incluye ingresar a sat.gob.mx, dirigirse a la sección de “más trámites y servicios” y posteriormente a “devoluciones y compensaciones”.

Ahí deberás seleccionar la opción “estado de tu devolución” e ingresar al Buzón Tributario con tu RFC y contraseña o con tu e.firma. Una vez dentro, podrás consultar si tu solicitud está en revisión, fue rechazada o ya se encuentra en proceso de pago.

¿Cuándo es la fecha límite para recibir la devolución de saldo a favor y cómo consultarlo?

Por ley, el SAT cuenta con un plazo de hasta 40 días hábiles para realizar la devolución del saldo a favor después de que se presenta la declaración. Sin embargo, la autoridad fiscal informó que las devoluciones automáticas podrían efectuarse en un promedio de 4.5 días, siempre y cuando la información no haya sido modificada por el contribuyente.

Es importante considerar que, si el monto a devolver es igual o superior a 10,001 pesos, será necesario realizar la solicitud mediante e.firma. En caso de cantidades menores, basta con la contraseña del contribuyente.

SAT, Declaración anual 2025: ¿Quiénes la deben de presentar y hasta cuándo?

La declaración anual está dirigida principalmente a personas físicas que perciben ingresos por honorarios, arrendamiento, actividad empresarial o que cuentan con más de un patrón, entre otros supuestos establecidos por la autoridad fiscal.

El trámite puede realizarse en línea a través del portal del SAT, disponible las 24 horas del día durante todo abril. Cumplir en tiempo y forma no solo evita sanciones, sino que también permite acceder a beneficios como la devolución de saldo a favor.

Para quienes aún no han presentado su declaración, el organismo recomienda hacerlo cuanto antes para evitar contratiempos y aprovechar la posibilidad de recibir un reembolso en caso de que corresponda.

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