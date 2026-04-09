¿Neymar a la MLS? FC Cincinnati tantea el fichaje del brasileño

El soccer busca a una nueva figura tras hacerse con James Rodríguez, Antoine Griezmann y Timo Werner

FC Cincinnati quiere fichar a Neymar | REUTERS/Thiago Bernardes

Autores: Tom Bogert y Paul Tenorio

Según fuentes cercanas a la situación, el FC Cincinnati ha entablado conversaciones preliminares con el entorno de Neymar sobre su posible llegada a la MLS.

Las fuentes advirtieron que las conversaciones en torno a la estrella brasileña se encuentran en una fase muy inicial. El Cincinnati está evaluando el interés y las exigencias de Neymar, al tiempo que mantiene conversaciones internas sobre si conviene intentar fichar a la superestrella mundial, añadieron las fuentes.

Cincinnati cree que el club es un destino atractivo tanto para figuras internacionales como para estrellas de la selección estadounidense, y en el pasado ha explorado posibles acuerdos, especialmente con el centrocampista Weston McKennie y el delantero Josh Sargent. El club considera que su poderío financiero y sus nuevas instalaciones resultarían atractivas para una estrella como Neymar.

Aún hay tiempo para ver si las piezas encajan. Neymar tiene contrato con el Santos, el club de su infancia, hasta finales de 2026. El Chicago Fire ya había mantenido negociaciones serias con Neymar cuando dejó el Al Hilal en 2025, pero finalmente firmó un contrato a corto plazo con el Santos y desde entonces lo ha renovado por una temporada más.

Neymar, de 34 años, ayudó a evitar el descenso del equipo a finales de 2025. Anotó 11 goles y dio cuatro asistencias en todas las competiciones en poco más de 2,000 minutos. Este año, suma tres goles y dos asistencias en sus primeros cuatro partidos de liga, con la esperanza de demostrar su buen estado físico y su gran forma al seleccionador brasileño Carlo Ancelotti de cara al Mundial de este verano.

Neymar no fue convocado por Ancelotti para los partidos amistosos de Brasil en marzo.

“Obviamente estoy molesto y triste por no haber sido seleccionado, pero el enfoque sigue siendo el mismo, día tras día, entrenamiento tras entrenamiento, partido tras partido. Lograremos nuestro objetivo. Aún queda un último anuncio de la lista y el sueño continúa. Eso es todo, estamos juntos en esto”, dijo Neymar durante la transmisión de la Kings League de Brasil, vía ESPN Brasil.

Otro factor que podría complicar la situación es que el FC Cincinnati no tiene actualmente una plaza de jugador franquicia disponible, ya que Kévin Denkey, Miles Robinson y Evander ocupan las tres plazas asignadas para el resto del año. Todos tienen contratos a largo plazo y no se les puede rescindir para liberar una plaza de jugador franquicia, aunque Denkey despertó un gran interés en Europa al final del mercado de fichajes de invierno. Se unió a Cincinnati por una cifra récord para el club de 16,1 millones de dólares antes de la temporada 2025.

Los equipos de la MLS han vuelto a centrarse en fichar a estrellas mundiales tras el éxito comercial de Messi, y buscan atraer a más espectadores de cara a la negociación de los derechos de retransmisión en 2028 y 2029. El acuerdo actual de la liga con Apple expira al final de la temporada 2028-29 .

Marco Reus (LA Galaxy), Hugo Lloris (LAFC), Thomas Müller (Vancouver), Wilfried Zaha (Charlotte), Son Heung-min (LAFC), Rodrigo De Paul (Miami), James Rodríguez (Minnesota), Timo Werner (San Jose) y Antoine Griezmann (Orlando City) son algunos de los nombres que han llegado —o, en el caso de Griezmann, que están a punto de llegar— a la MLS en los últimos años.

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