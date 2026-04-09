Lionel Messi en vivo en la MLS 2026: fecha, horario y dónde ver el Inter Miami vs NY Red Bulls

Todos los detalles para seguir el segundo partido en la nueva casa del Inter Miami, el Nu Stadium

¿Cuándo juega Messi? Horario y dónde mirar Inter Miami vs NY Red Bulls|Claro Sports

Inter Miami disputa su segundo partido en casa en esta temporada 2026 de la Major League Soccer, cuando el sábado 11 de abril reciba en el Nu Stadium al New York Red Bulls de Jorge Ruvalcaba y Cade Cowell.

El equipo de Messi y compañía jugó sus primeros cinco partidos de la MLS como visitante, esperando terminar su nuevo campo en el Freedom Park de Miami. Se estrenó el fin de semana pasado, pero el festejo fue incompleto porque solo consiguieron el empate.

Messi y compañía van ahora por la primera victoria en su nueva casa, buscando escalar puestos en la Conferencia Este ante un equipo neoyorkino que está pisándoles los talones tras el primer mes y medio de la temporada.

Inter Miami vs NY Red Bulls: fecha, hora y dónde ver en vivo a Lionel Messi en la MLS 2026

El partido de la jornada 7 de la Major League Soccer entre Inter Miami y New York Red Bulls está programado para el sábado 11 de abril, con el silbatazo inicial en punto de las 19:30 horas de Miami, 17:30 de la CDMX, 20:30 de Buenos Aires. El partido, como toda la temporada de la MLS, la puedes seguir por Apple TV en todo el mundo.

Messi en vivo en la MLS 2026: ¿Cómo llegan el Inter Miami y New York Red Bulls?

Tras las primeras seis jornadas de la temporada 2026 de la MLS, tanto Inter Miami como New York Red Bulls están en puestos de Playoffs en la Conferencia del Este, separados apenas por un punto.

El equipo de Messi suma 11 puntos, con tres victorias, dos empates y solo una derrota, aunque se llevaron el chasco de quedar eliminados en octavos de la Concachampions por el Nashville. El equipo neoyorkino, en el que militan Cade Cowell y Jorge Ruvalcaba, tienen 10 unidades, con una derrota más que ‘las garzas’.

En la jornada 6, Inter Miami estrenó el Nu Stadium con empate ante el Austin FC, mientras que New York venció 4-2 al FC Cincinnati como local.

MLS 2026: Momios, pronósticos y quién es el favorito para ganar el Inter Miami vs NY Red Bulls, según la IA

Le preguntamos a Chat GPT por sus picks para este partido entre Inter Miami y New York Red Bulls. Este es el análisis y pronóstico de la inteligencia artificial:

“Inter Miami llega con una propuesta ofensiva clara y mayor capacidad individual en el último tercio, especialmente cuando logra controlar la posesión y generar espacios. En casa suele imponer ritmo y aprovechar errores defensivos rivales. New York Red Bulls es un equipo intenso, que presiona alto y busca forzar pérdidas, pero ese estilo también deja espacios que pueden ser aprovechados por jugadores con calidad técnica como los de Miami.

Si el partido se juega al ritmo que propone Inter y logra superar la presión inicial, tiene ventaja para resolver el encuentro. Pronóstico: gana Inter Miami“.

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