Rodrigo Huescas vuelve al campo tras grave lesión y mantiene viva la esperanza rumbo al Mundial 2026

El lateral mexicano del Copenhague avanza en su recuperación tras ruptura de ligamento cruzado y su caso sigue como incógnita para la lista final

Huescas acelera recuperación rumbo al Mundial | AFP

Rodrigo Huescas dio un paso importante en su proceso de recuperación al volver a realizar ejercicios en campo, luego de la lesión de ligamento cruzado anterior que sufrió en octubre de 2025. El futbolista mexicano continúa con su rehabilitación en Dinamarca, donde busca retomar ritmo con el Copenhague.

El lateral derecho y extremo de 23 años no había trabajado sobre el césped desde su operación, por lo que este avance representa una etapa clave en su regreso a la actividad profesional. El propio jugador ya había reportado semanas atrás que se encontraba realizando trabajo físico en gimnasio.

Huescas sufrió la lesión durante un partido de la UEFA Champions League ante el Qarabag, en el que tuvo que abandonar el terreno de juego al minuto 13 tras un movimiento que comprometió su rodilla. Posteriormente, fue intervenido quirúrgicamente.

¿Puede Rodrigo Huescas llegar al Mundial 2026?

La recuperación del canterano de Cruz Azul se mantiene como una incógnita de cara a la Copa del Mundo 2026, torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá del 11 de junio al 19 de julio. Aunque su regreso al campo abre una posibilidad, el tiempo de rehabilitación sigue siendo limitado.

El propio futbolista reconoció en su momento que la lesión llegó en un momento crítico, a meses del Mundial, por lo que su presencia dependerá de la evolución física en los próximos meses. Por ahora, no está descartado, pero tampoco es un escenario claro.

Su ausencia representaría una baja importante para la selección mexicana con bajas en la zona defensiva, donde Huescas había comenzado a consolidarse como una opción por la banda derecha.

Desde su llegada al fútbol europeo en 2024, el mexicano acumuló 55 partidos oficiales con el Copenhague entre liga, copa y torneos internacionales. Además, registró tres goles y siete asistencias, cifras que respaldan su crecimiento en el extranjero.

En tanto, en la ausencia de Huescas, el Copenhague marcha en la séptima posición de la Superliga danesa, en fase de descenso, por lo que su siguiente partido ante Randers será crucial en su lugar por abandonar esta zona.

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