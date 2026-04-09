Dramática escena en el Shakhtar vs AZ Alkmaar: Isaque Silva queda tendido tras un fuerte choque

El centrocampista del conjunto ucraniano sufrió un golpe que lo dejó noqueado y aunque intentó seguir, fue sustituido después de varios minutos

El duelo entre Shakhtar Donetsk y AZ Alkmaar, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la UEFA Conference League, tuvo un inicio marcado por la tensión en el Estadio Henryk Reyman. Apenas en los primeros minutos del encuentro, el ritmo del partido se vio interrumpido por una acción que generó preocupación en ambos equipos.

Al minuto 3, Isaque Silva, mediocampista brasileño de 19 años, disputó un balón con Mees de Wit, capitán del conjunto neerlandés. En la jugada, el futbolista del AZ Alkmaar cayó sobre el jugador del Shakhtar, dejando su peso en la cabeza y el costado izquierdo del brasileño, quien quedó tendido en el terreno de juego.

La escena generó inquietud inmediata. Isaque permaneció en el césped con la mano izquierda levantada y sin reaccionar de forma clara, lo que provocó la rápida intervención de los servicios médicos. Jugadores de ambos equipos rodearon la zona para evitar la exposición del momento, mientras el ambiente en el estadio se volvió tenso ante la incertidumbre sobre el estado del futbolista.

Tras aproximadamente dos minutos de atención, Isaque Silva logró incorporarse y fue retirado del campo para una revisión más detallada. Aunque pidió agua y mostró señales de mejoría, su estado seguía siendo motivo de atención.

El mediocampista del Shakhtar sufrió un fuerte golpe | Claro Sports

A pesar de eso, el brasileño regresó al terreno de juego al minuto 7; sin embargo, al minuto 23 el cuerpo técnico decidió sustituirlo y finalmente ingresó Artem Bondarenko en su lugar, quien ya estaba listo para sustituir a su compañero.

Minutos después, las cámaras enfocaron al brasileño, Isaque abandonó la cancha con lágrimas en los ojos, mostrando su tristeza y frustración, aunque lo importante del momento es que el equipo priorizó en todo momento la salud del jugador.

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