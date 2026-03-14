¡Atención! Por esta razón el 16 de marzo 2026 es día festivo y no se trabaja

Además de descansar se debe pagar un extra por laborar el próximo lunes, en caso de que lo pida la empresa

Fin de semana largo en México por el puente del 16 de marzo | Reuters

Marzo tendrá en 2026 uno de los descansos marcados por la ley en México, lo que abrirá la puerta a un fin de semana largo para estudiantes y trabajadores. La fecha será el lunes 16 de marzo, día que corresponde al descanso por el natalicio de Benito Juárez.

Aunque el nacimiento de Benito Juárez se recuerda el 21 de marzo, la legislación mexicana mueve esta conmemoración al tercer lunes del mes. Por esa razón, el 16 de marzo será día de descanso obligatorio y también formará parte del puente que ya contempla la Secretaría de Educación Pública para su calendario escolar.

¿Por qué el lunes 16 de marzo es un día feriado oficial en México?

La base legal se encuentra en la Ley Federal del Trabajo, que establece como descanso obligatorio el tercer lunes de marzo en conmemoración del natalicio de Benito Juárez. De esa forma, en 2026 el feriado se recorrerá al lunes 16 de marzo y no al día 21.

Este ajuste en el calendario se aplica desde hace años con el objetivo de concentrar algunos descansos en lunes. Así, millones de personas en el país no acudirán a sus centros de trabajo ni a clases, salvo en los casos donde exista una necesidad de operación.

¿Quiénes descansan el 16 de marzo de 2026?

El descanso del 16 de marzo aplicará para estudiantes de educación básica, media superior y superior, de acuerdo con los calendarios que contemplan este puente. También dejará de ser jornada laboral para una parte amplia de trabajadores, ya que se trata de un día de descanso obligatorio reconocido por la ley.

No obstante, habrá sectores que sí mantendrán actividades, como ocurre con centros de salud, transporte, seguridad, comercios y otros espacios que no suspenden servicio. En esos casos, las personas podrán ser llamadas a laborar, pero la empresa deberá cubrir el pago que marca la norma.

¿Cuánto me deben pagar si trabajo el lunes 16 de marzo?

Si una persona trabaja el lunes 16 de marzo, la Ley Federal del Trabajo señala que debe recibir su salario del día y un pago doble adicional por prestar servicios en una jornada de descanso obligatorio. En términos prácticos, eso significa que el patrón debe cubrir un pago triple por ese día.

Por ello, el 16 de marzo de 2026 sí será un feriado en México y la ausencia en escuelas y oficinas tendrá sustento legal. Para quienes sí sean requeridos en su empleo, la jornada deberá pagarse conforme a lo que establece la ley para los días de descanso obligatorio.

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