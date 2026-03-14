¡Nocaut! República Dominicana avanza a semifinales y exhibe su poderoso bateo ante Corea del Sur

Los caribeños se metieron a semifinales y enfrentarán al rival del duelo entre Estados Unidos y Canadá

República Dominicana pegó el segundo nocaut del WBC | IMAGN IMAGES via Reuters

República Dominicana encontró la ruta desde la segunda entrada y no la soltó en el duelo de cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 ante Corea del Sur. La novena caribeña se metió a semifinales por nocaut al imponerse 10-0 en la séptima entrada, en un juego que llevó el ritmo de su ofensiva desde los primeros capítulos.

El arranque mostró un duelo sin daño para ambos lados. la novena surcoreana fue retirada en orden en la primera entrada con rodados de Do Yeong Kim y Jahmai Jones, además de un ponche a Jung Hoo Lee, mientras la agrupación dominicana también se fue sin anotación tras los turnos de Fernando Tatis Jr, Ketel Marte y Juan Soto. El juego cambió en la baja de la segunda, cuando el conjunto dominicano abrió la pizarra y empezó a mostrar su bateo.

Juan Soto y Vladimir Guerrero Jr muestran su poder con el bat

Vladimir Guerrero Jr negoció base por bolas y luego Junior Caminero conectó un doble para llevar la primera carrera al plato. Después, Julio Rodríguez produjo la segunda con un rodado y Tatis empujó una más con sencillo. En ese tramo, República Dominicana tomó ventaja de 3-0 y obligó al primer cambio de lanzador por parte de Corea del Sur.

La tercera entrada amplió la distancia. Juan Soto abrió con sencillo, Vladi pegó doble para remolcar una carrera y Manny Machado siguió con hit para el 5-0. Más tarde, boletos a Fernando Tatis y Ketel Marte llevaron dos anotaciones más al marcador y República Dominicana cerró ese episodio con ventaja de 7-0.

Mientras la ofensiva producía, el pitcheo dominicano mantuvo controlado al rival. Cristopher Sánchez retiró los primeros episodios sin permitir carreras, trabajó con apoyo de una doble matanza en la cuarta y dejó a Corea del Sur sin respuesta. El relevo tomó la misma línea con Albert Abreu en la sexta, en una labor que sostuvo la blanqueada rumbo al cierre del encuentro.

Corea del Sur tuvo una opción en la cuarta entrada con un sencillo de Jahmai Jones y un doble de Hyun Min Ahn, pero no pudo llevar corredores al plato. En la quinta volvió a quedarse sin reacción con tres ponches, y en la séptima un error de Manny Machado sobre Jung Hoo Lee tampoco alteró el rumbo, porque Bo Gyeong Moon bateó para doble play. Cada intento terminó sin carreras y el cero se mantuvo del lado dominicano.

En la baja de la séptima, República Dominicana volvió a poner corredores en base y preparó el cierre. Manny Machado conectó sencillo, Oneil Cruz recibió base por bolas y Julio Rodríguez llegó a la inicial en una jugada de out forzado que dejó hombres en las esquinas. Entonces apareció Austin Wells con un jonrón por el jardín derecho para llevar tres carreras al plato y colocar el 10-0 que terminó el juego por nocaut.

Los surcoreanos no encontraron espacio para responder y los dominicanos construyeron su pase con dobles, sencillos, boletos y el cuadrangular final. Con ese 10-0 en siete entradas, el equipo dominicano confirmó su lugar en semifinales y dejó como señal el peso de su bateo en una noche que resolvió desde temprano. Ahora esperan rival en la antesala de la final del Clásico Mundial de Béisbol. el cual saldrá del duelo entre Estados Unidos y Canadá.

¿Qué es la regla del nocaut en el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

En el Clásico Mundial de Béisbol 2026 existe una norma llamada regla del nocaut, de la misericordia o en inglés como run rule, la cual permite terminar un partido antes de las nueve entradas cuando la diferencia en el marcador alcanza cierto margen. El reglamento establece que el juego concluye si un equipo gana por 15 carreras o más después de cinco entradas, o por 10 o más tras siete episodios.

Esta medida solo se aplica en la fase de grupos y en los cuartos de final. En las semifinales y en la final, los encuentros deben jugarse completos sin importar la diferencia en la pizarra. La disposición busca evitar partidos con marcadores amplios y reducir el desgaste de los peloteros cuando el resultado ya quedó definido.

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