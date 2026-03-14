Puebla vs Necaxa en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? Jornada 11
Este partido arrancará en punto de las 19:00 horas arrancará el partido en la cancha del Estadio Cuauhtémoc
Clausura 2026: horario del partido Puebla vs Necaxa, hoy 13 de marzo de 2026
Este partido arrancará en punto de las 19:00 horas arrancará el partido en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, un escenario que apunta a tener gran ambiente en las tribunas y momentos intensos dentro del terreno de juego.
Liga MX: alineaciones del Puebla vs Necaxa para la jornada 11, al momento
Estos son los once futbolistas confirmados por cada uno de los entrenadores para este compromiso:
Puebla: Ricardo Gutiérrez, Juan Pablo Vargas, Nicolás Diaz, José Pachuca, Eduardo Navarro, Iker Moreno, Luis Gabriel Rey, Alonso Ramirez, Kevin Velasco, Edgar Guerra, Emiliano Gomez
Necaxa: Ezequiel Unsain, Emilio Lara, Agustín Oliveros, Raúl Martínez, Daniel Leyva, Facundo Gutiérrez, Franco Rossano, Kevin Rosero, Tomas Badaloni, Javier Ruiz, Lorenzo Faravelli
¿Dónde ver en vivo el Puebla vs Necaxa? Canales de TV y transmisión streaming
Este partido se podrá seguir por televisión abierta, TV Azteca llevará la transmisión a través de Canal 7, donde podrás ver cada jugada de este arranque de la jornada 11 del fútbol mexicano.
Antecedentes del Puebla vs Necaxa y últimos resultados en la Liga MX
En el historial reciente entre Necaxa y Puebla se observa una serie con resultados variados, aunque los Rayos han logrado imponerse en cuatro de los últimos cinco encuentros. Estos duelos, todos dentro de la Liga MX, han dejado marcadores cerrados y otros más amplios, lo que refleja una rivalidad con antecedentes de partidos intensos.
19 septiembre 2025 | Necaxa 1-0 Puebla | Liga MX
18 abril 2025 | Puebla 0-1 Necaxa | Liga MX
13 julio 2024 | Necaxa 4-1 Puebla | Liga MX
19 enero 2024 | Puebla 1-2 Necaxa | Liga MX
8 octubre 2023 | Necaxa 1-2 Puebla | Liga MX