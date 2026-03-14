Puebla vs Necaxa en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? Jornada 11

Antecedentes del Puebla vs Necaxa y últimos resultados en la Liga MX

En el historial reciente entre Necaxa y Puebla se observa una serie con resultados variados, aunque los Rayos han logrado imponerse en cuatro de los últimos cinco encuentros. Estos duelos, todos dentro de la Liga MX, han dejado marcadores cerrados y otros más amplios, lo que refleja una rivalidad con antecedentes de partidos intensos.

19 septiembre 2025 | Necaxa 1-0 Puebla | Liga MX

18 abril 2025 | Puebla 0-1 Necaxa | Liga MX

13 julio 2024 | Necaxa 4-1 Puebla | Liga MX

19 enero 2024 | Puebla 1-2 Necaxa | Liga MX

8 octubre 2023 | Necaxa 1-2 Puebla | Liga MX