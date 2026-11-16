Bloqueo de campesinos este 17 de noviembre: ¿A qué hora inicia y qué carreteras estarán cerradas?

Productores agrícolas preparan bloqueos en 25 puntos de cinco estados de México para exigir apoyos económicos y pagos pendientes. Conoce los horarios y las carreteras afectadas

¿Dónde será el Bloqueo de Campesinos? | Reuters

México enfrentará una nueva jornada de movilizaciones campesinas el martes 17 de noviembre de 2026, cuando organizaciones de productores agrícolas se concentren en carreteras, autopistas y casetas de peaje de distintas regiones del país. La convocatoria contempla 25 puntos de protesta en cinco estados, una situación que podría provocar interrupciones al tránsito, principalmente en el Bajío.

La Confederación Agropecuaria de México (COAGROMEX), junto con agrupaciones regionales, anunció que las manifestaciones comenzarán a partir de las 8:00 horas del martes. Los estados incluidos en la convocatoria son Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Jalisco y Campeche, aunque los organizadores no descartaron la incorporación de otras entidades.

El principal motivo de los bloqueos es el presunto incumplimiento de los acuerdos establecidos el 22 de octubre con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). Los productores reclaman recursos pendientes para cultivos de maíz y trigo, mecanismos de protección ante pérdidas agrícolas y mejores condiciones para acceder a programas federales. Las organizaciones habían suspendido una protesta programada para el 27 de octubre, pero decidieron retomar las movilizaciones ante la falta de soluciones.

La jornada podría afectar rutas utilizadas por transportistas, automovilistas y trabajadores que se desplazan entre ciudades del centro y occidente de México. Guanajuato concentrará la mayor cantidad de manifestaciones, mientras que en Querétaro se prevé una concentración sobre la carretera federal 57. Sin embargo, la presencia de campesinos no significa que los 25 puntos permanecerán completamente cerrados, pues todavía no se han confirmado las condiciones de circulación en cada ubicación.

Bloqueo de campesinos 17 de noviembre: ¿A qué hora inicia el cierre de carreteras?

Los bloqueos de campesinos están convocados para comenzar el martes 17 de noviembre de 2026, a partir de las 8:00 de la mañana, tiempo del centro de México. La convocatoria contempla concentraciones en diferentes puntos carreteros, aunque no establece horarios específicos de cierre para cada vialidad ni una hora oficial para la conclusión de las protestas.

Las organizaciones agrícolas indicaron que las manifestaciones buscan presionar a las autoridades federales para que atiendan ocho demandas relacionadas con la producción agrícola. Entre las principales exigencias destacan los pagos pendientes del trigo del ciclo otoño-invierno 2024-2025, los adeudos correspondientes al maíz del ciclo primavera-verano 2026 y la aplicación de seguros agrícolas en zonas afectadas por siniestros. También solicitan apoyos para garantizar la rentabilidad de los cultivos, ajustes a los beneficios energéticos y acceso a programas de precios justos.

Los organizadores mantienen abierta la posibilidad de dialogar con el Gobierno federal para alcanzar acuerdos que permitan resolver el conflicto. No obstante, hasta el 15 de noviembre, las fuentes consultadas no reportaban un convenio que suspendiera la movilización. Por ello, se recomienda a quienes deban circular por las regiones anunciadas consultar los reportes carreteros antes de iniciar sus traslados, especialmente durante las primeras horas de la mañana.

¿Qué carreteras estarán cerradas por el bloqueo de campesinos del 17 de noviembre?

La convocatoria contempla 24 puntos carreteros y una concentración frente a una dependencia federal, distribuidos en cinco estados de la República Mexicana. La mayor parte de las movilizaciones se localizará en Guanajuato, con 16 ubicaciones, seguido de Jalisco, con cinco; Michoacán, con dos; Querétaro, con una, y Campeche, con una concentración administrativa.

Guanajuato: 16 puntos de protesta

Guanajuato será la entidad con más bloqueos previstos durante el martes 17 de noviembre, principalmente en las carreteras que comunican Irapuato, Salamanca, León, Silao, Celaya y San Luis de la Paz. Entre las ubicaciones anunciadas se encuentran cuatro puntos de la carretera federal 90: los entronques hacia Pueblo Nuevo, La Herradura y Cuerámaro, además de la zona conocida como La Guillete. En los cuatro casos, la convocatoria contempla movilizaciones en ambos sentidos de circulación.

También se prevén concentraciones en la carretera 45, a la altura de Santa Rosa y Plan de Ayala, frente a la Central de Abastos de León, así como en la carretera Irapuato-Silao, en su conexión con la autopista Salamanca-León. Otro punto será la carretera Irapuato-Salamanca, cerca de la gasolinera del Distrito de Riego 011. En el corredor del Puerto Interior se contemplan dos ubicaciones diferenciadas por sentido: León-Silao y Silao-León.

En la autopista León-Aguascalientes habrá presencia de productores en la caseta Plan de Ayala, en dirección Aguascalientes-León, y frente a la Central de Abastos de León, en sentido contrario. A estos puntos se suman la carretera Celaya-Salvatierra, en Rincón de Tamayo y el entronque hacia Tarimoro; la carretera 57, en las conexiones con Doctor Mora y San Luis de la Paz; y el libramiento de Irapuato, a la altura de las gasolineras Las Gemelas. Estas ubicaciones completan los 16 puntos anunciados para el estado.

Jalisco: cinco carreteras con posibles bloqueos

En Jalisco se contemplan cinco puntos de movilización, coordinados principalmente por la organización Amigos por el Campo. Los productores tienen previsto concentrarse en la carretera Guadalajara-Colima, a la altura del kilómetro 40; Guadalajara-Nogales, en La Venta del Astillero, Zapopan; y Guadalajara-México, en la caseta de Ocotlán.

Las otras dos ubicaciones corresponden a la carretera La Barca-Atotonilco, a la altura del Hotel Krystal, y la carretera federal 80, en la caseta de Tepatitlán. En el caso de la caseta de Ocotlán también participarán integrantes de Productores Unidos de la Ciénega. La convocatoria no especifica los sentidos de circulación que podrían resultar afectados en estos cinco puntos.

Querétaro: bloqueo previsto en la carretera federal 57

En Querétaro, los campesinos anunciaron una concentración en la carretera federal 57, a la altura de la caseta de Palmillas, con presencia prevista en ambos sentidos. La Asociación Agropecuaria de Querétaro será la encargada de coordinar la movilización en este punto, que forma parte de una de las principales conexiones carreteras entre el centro y el norte del país.

Michoacán: dos puntos de protesta

Michoacán tendrá dos ubicaciones contempladas en la convocatoria del 17 de noviembre. La primera corresponde a la carretera México-Morelia, a la altura de la caseta de Vistahermosa, mientras que la segunda se encuentra en la carretera Vistahermosa-La Piedad, cerca de las instalaciones de Sukarne. En ambos casos se anunció presencia de productores en los dos sentidos de circulación, sin precisar la duración de las posibles afectaciones.

Campeche: manifestación frente a las oficinas de la SADER

En Campeche, la protesta se realizará frente a las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, bajo la coordinación de Productores Unidos de Campeche. A diferencia de las movilizaciones previstas en las otras cuatro entidades, esta concentración no corresponde a un bloqueo carretero confirmado, y tampoco se ha precisado si habrá interrupciones al tránsito en las calles cercanas.

Las autoridades y organizaciones participantes podrían modificar los horarios, puntos de reunión y condiciones de los bloqueos antes del martes 17 de noviembre. Por ese motivo, los automovilistas deberán consultar las actualizaciones de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), además de considerar rutas alternas y posibles retrasos en los trayectos que atraviesen las zonas señaladas.