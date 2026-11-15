TNA Wrestling Destination X, en vivo: transmisión y resultado los combates hoy 15 de noviembre

Las mejores figuras de la lucha libre, listas para brillar en el Edmonton EXPO Centre de Canadá, solo por Claro Sports

TNA, solo por Claro Sports

TNA Wrestling recupera este domingo 15 de noviembre de 2026 Destination X, evento que regresa al calendario de la empresa después de nueve años. La función tendrá campeonatos en disputa, dos combates Ultimate X y el regreso de la World X-Cup.

El evento se realizará en el Edmonton EXPO Centre de Edmonton, Alberta, Canadá, y tendrá como combate principal la defensa del Campeonato Mundial de TNA entre Leon Slater y Trey Miguel. La cartelera también incluye el Campeonato Mundial de Knockouts, los títulos mundiales por parejas y las dos luchas Ultimate X.

¿A qué hora empieza TNA Wrestling Destination X hoy domingo 15 de noviembre?

La transmisión de TNA Wrestling Destination X comenzará a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, este domingo 15 de noviembre de 2026.

La función se celebrará en el Edmonton EXPO Centre de Canadá. Antes de la cartelera principal se realizará Countdown to Destination X, programa en el que se disputará la World X-Cup. La pelea se dará entre Fabian Aichner Jason Hotch, The Home Town Man, Ricky Sosa y Amir Jordan.

¿Dónde ver en vivo TNA Wrestling Destination X?

Los aficionados en México podrán seguir Destination X 2026 en vivo mediante Claro Sports Premium en YouTube. La transmisión comenzará a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y permitirá seguir los combates por campeonato, los Ultimate X y la World X-Cup.

Para acceder a la función será necesario contar con una membresía activa de Claro Sports Premium en YouTube. El servicio puede contratarse desde el canal oficial de Claro Sports y permite acceder a los eventos Premium disponibles.

Cartelera TNA Destination X y orden de las peleas

La cartelera de Destination X tendrá tres campeonatos en disputa, además de los dos Ultimate X y la definición de la World X-Cup.

Destination X | Cartelera

Campeonato Mundial de TNA: Leon Slater (campeón) vs. Trey Miguel.

Campeonato Mundial de Knockouts: Indi Hartwell (campeona) vs. Shayna Baszler.

Campeonato Mundial de Parejas: Nic Nemeth y Ryan Nemeth (campeones) vs. Matt Hardy y Moose vs. syX (Joseph Sawyer y Samuel Shaw).

Ultimate X masculino: BDE vs. Joe Alonzo vs. John Skyler vs. KC Navarro vs. Cedric Alexander vs. Rich Swann.

Mustafa Alí vs Frankie Kazarian

World X-Cup: The Home Town Man vs. Ricky Sosa vs. Amir Jordan vs. Fabian Aichner vs. Jason Hotch

Matt Hardy vs Joseph Sawyer, sin descalificación | Gana Matt Hardy

Ultimate X femenino: Tasha Steelz vs. M by Elegance vs. Heather by Elegance vs. Shotzi Blackheart vs. Kiera Hogan vs. Shayna Baszler | Gana Tasha Steelz

Los ganadores de los combates Ultimate X obtendrán una oportunidad por los campeonatos de sus respectivas divisiones.

Destination X es un evento relacionado con la X Division de TNA, categoría que utiliza combates con maniobras aéreas y formatos especiales. El Ultimate X es una de sus principales modalidades: los participantes deben desplazarse por cables suspendidos sobre el ring para alcanzar un objeto colocado en el centro.

La edición de 2026 representa el regreso de Destination X después de nueve años y reúne en una misma función los combates Ultimate X, la World X-Cup y enfrentamientos por campeonatos de distintas divisiones.