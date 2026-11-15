Mansión VIP 2: ¿Cuándo es la eliminación, a qué hora, nominados y cómo van las votaciones hoy?

La segunda temporada llega a su primera gala de eliminación con cuatro nominados, dos abandonos previos y votaciones cerradas

Este domingo se define al primer expulsado del reality | @lamansionvipmx

La Mansión VIP 2 llega a su primera gala de eliminación este domingo 15 de noviembre de 2026, después de una semana marcada por los conflictos entre participantes, las primeras nominaciones y dos abandonos inesperados. El reality show de HotSpanish, que comenzó el pasado 8 de noviembre, enfrentará su primera decisión del público, con cuatro habitantes que buscan permanecer en la competencia por el premio de dos millones de pesos que recibirá el ganador de la segunda temporada.

La atención está puesta en Bellakath, Doña Alegría, La Cukis y Abel Robles, los cuatro nominados que podrían abandonar la mansión esta noche. Aunque durante la semana circularon encuestas y tablas de popularidad, las votaciones de la plataforma oficial ya cerraron y sus resultados permanecen reservados. La primera eliminación se conocerá durante una transmisión gratuita en YouTube, mientras crecen las especulaciones sobre quién recibirá menos apoyo.

La Mansión VIP 2: ¿Cuándo y a qué hora es la eliminación?

La primera eliminación de La Mansión VIP 2 se realizará hoy, domingo 15 de noviembre, a partir de las 20:00 horas, tiempo del centro de México. La gala forma parte de las actividades semanales del programa, que establece los sábados para las nominaciones cara a cara y los domingos para anunciar qué participante debe abandonar la residencia. Será la primera salida determinada mediante el respaldo del público, después de las dos renuncias registradas durante los primeros días.

Durante la transmisión, HotSpanish dará a conocer el resultado definitivo de las votaciones entre los cuatro habitantes nominados. La mecánica contempla que el concursante con menor apoyo en la ronda correspondiente abandone la competencia, mientras los demás continúan su participación. La producción no ha revelado oficialmente al primer eliminado, por lo que los nombres que circulan en redes sociales todavía no representan una decisión confirmada.

¿Dónde ver en vivo La Mansión VIP 2 y quiénes son los nominados?

La gala de eliminación podrá verse gratis a través del canal HotSpanish Vlogs en YouTube, sin necesidad de contratar televisión de paga o una suscripción de streaming. La plataforma también ofrece una señal durante las 24 horas del día, que permite seguir la convivencia, los retos y las conversaciones de los habitantes. La emisión principal de este domingo comenzará a las 8:00 de la noche, horario de la Ciudad de México.

La primera placa de nominados quedó definida el sábado 14 de noviembre, después de las dinámicas entre los habitantes. Los cuatro participantes en riesgo son Bellakath, Doña Alegría, La Cukis y Abel Robles. Sus nombres quedaron sujetos al respaldo de la audiencia, que tuvo la oportunidad de participar mediante la página oficial y los mecanismos de apoyo habilitados por el programa. Uno de ellos se convertirá en el primer eliminado por votación de La Mansión VIP 2.

¿Cómo van las votaciones en la primera semana de La Mansión VIP 2?

Las votaciones oficiales por internet cerraron el sábado 14 de noviembre a las 20:00 horas, de acuerdo con el aviso publicado en la página del reality. Este domingo 15, el sitio informa que ya no recibe nuevos votos y que los resultados permanecerán reservados hasta el anuncio de la producción. Por esa razón, no existe un porcentaje final de eliminación confirmado públicamente que permita asegurar quién abandonará la mansión.

Durante los primeros días de competencia circularon registros del respaldo acumulado por los habitantes. En uno de los cortes difundidos el 12 de noviembre, Tony Aguirre encabezaba la clasificación general con 165 mil 726.46 puntos, seguido por Itatí López, con 82 mil 676.76, y Jorjais, con 63 mil 698.03. Entre los actuales nominados, Abel Robles aparecía con 8 mil 742.84 puntos y Doña Alegría con 14 mil 045.93, mientras Bellakath registraba 17 mil 156.98 y La Cukis sumaba 24 mil 002.72. Estas cifras corresponden a un corte previo de la clasificación general, no al resultado definitivo de la eliminación.

Sin embargo, una supuesta filtración difundida durante la madrugada del domingo 15 de noviembre presentó un escenario diferente entre los cuatro nominados. El reporte colocaba a La Cukis con 18 mil 045 puntos, Doña Alegría con 13 mil 900, Abel Robles con 11 mil 606 y Bellakath en el último lugar, con aproximadamente 7 mil 147 puntos. La información corresponde a un listado que circuló en redes sociales y no ha sido validado como el conteo definitivo de la producción, por lo que no permite confirmar una expulsión.

Las encuestas independientes también reflejaron diferencias. Un sondeo del portal de espectáculos Vaya Vaya, difundido antes de la primera gala, colocaba a Doña Alegría con el 54% de las preferencias para abandonar el programa y a Abel Robles con el 31%. No obstante, esa consulta medía la intención de expulsar a un participante y no el apoyo oficial para salvarlo. Las encuestas de redes sociales, los puntos acumulados y las votaciones de la ronda de eliminación son registros distintos, por lo que sus resultados no deben interpretarse como equivalentes.

Para participar, La Mansión VIP 2 implementó dos mecanismos de apoyo: votos gratuitos en lamansionvip.com/vota y aportaciones económicas mediante Super Chat en YouTube. El sitio entrega diez votos gratuitos y permite obtener cinco adicionales por cada anuncio completado, hasta tres veces al día. En los Super Chats, la aportación mínima reportada es de 50 pesos y cada diez pesos enviados equivalen a un punto para el participante identificado mediante su hashtag oficial. La primera etapa de votación web ya terminó y deberá esperarse la habilitación de una nueva ronda.

¿Quiénes han sido eliminados de La Mansión VIP 2, al momento?

Hasta la tarde de este domingo 15 de noviembre, La Mansión VIP 2 no tiene participantes eliminados mediante una votación del público. Sin embargo, la segunda temporada ya registra dos salidas voluntarias. La primera fue la de Dani Flow, quien abandonó el programa durante las primeras horas posteriores al estreno del 8 de noviembre. El cantante explicó posteriormente que no se encontraba cómodo con las condiciones del encierro y decidió dejar la competencia.

Después de su salida, Jorge Durán ingresó el 10 de noviembre como sustituto de Dani Flow, pero también decidió retirarse durante la madrugada del jueves 12. El creador de contenido manifestó que su incorporación había ocurrido de forma repentina y que no se sentía preparado para continuar. Posteriormente, La Gaby Mendoza se incorporó a la mansión el sábado 14 de noviembre para ocupar el lugar disponible. Estos movimientos no se consideran eliminaciones por decisión del público, por lo que la primera expulsión oficial de La Mansión VIP 2 se definirá en la gala de este domingo a las 20:00 horas.