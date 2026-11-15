Suchitepéquez vs Antigua GFC en vivo: resultado y goles del partido del Apertura 2026 de la Liga de Guatemala

Sigue el minuto a minuto del partido entre Suchitepéquez y Antigua GFC por la jornada 20 del Torneo Apertura de Guatemala.

Suchitepéquez vs Antigua GFC, Liga de Guatemala, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Suchitepéquez vs Antigua GFC! Ambos equipos se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la jornada 20 del Torneo Apertura 2026 de Guatemala, en el estadio Carlos Salazar Hijo de Mazatenango. Los Venados buscarán hacerse fuertes como locales ante el líder del campeonato. El último enfrentamiento entre ambos terminó con una victoria de Antigua por 3-2, durante la novena fecha del torneo.

Suchitepéquez llega a este compromiso con la necesidad de recuperarse después de perder por 4-0 frente a Deportivo Guastatoya en su última presentación. Los Venados ocupan la última posición de la clasificación con 12 puntos en 19 partidos disputados. El conjunto de Mazatenango intentará cortar su racha negativa y conseguir tres puntos que le permitan mejorar su situación antes de visitar a Xelajú en la próxima jornada.

Por su parte, Antigua GFC buscará mantenerse en lo más alto de la tabla después de vencer por 2-0 a Deportivo Malacateco en su último encuentro. Los Panzas Verdes lideran el Apertura 2026 con 38 unidades y llegan con el objetivo de sumar una nueva victoria como visitantes. El equipo intentará repetir el resultado del enfrentamiento anterior y consolidar su posición de cara a la fase final del campeonato.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Suchitepéquez vs Antigua GFC hoy domingo 15 de noviembre de 2026?

El encuentro entre Suchitepéquez y Antigua GFC será el domingo 15 de noviembre a las 17:05 horas en el estadio Carlos Salazar Hijo y se podrá ver en vivo y en directo a través de TV Azteca Guate.

Alineaciones del Suchitepéquez vs Antigua GFC para la jornada 20, al momento

Suchitepéquez no podrá contar con Santiago Gómez tras ser expulsado en la última jornada, mientras que Antigua GFC no tiene jugadores suspendidos. Sin embargo, los Panzas Verdes no tendrán disponibles a Luis Morán, José Rosales, Oscar Castellanos, William Fajardo y José Ardón tras ser convocados a la Selección de Guatemala. Se estima que Domingo Salazar y Mauricio Tapia no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Suchitepéquez : Julio Secaida, Figo Montaño, Dany Rodas, Nery Cabrera, Gabriel Monterroso, Armando Zamorano, Denis Herrera, Marco Rivas, Diego Cotity, Wilson Díaz, Fabricio González. DT : Domingo Salazar.

: Julio Secaida, Figo Montaño, Dany Rodas, Nery Cabrera, Gabriel Monterroso, Armando Zamorano, Denis Herrera, Marco Rivas, Diego Cotity, Wilson Díaz, Fabricio González. : Domingo Salazar. Antigua GFC: Jorge Moreno, Alexander Robinson, Jorge Gonzalez, Suhander Zúñiga, José Gálvez, Santiago Garzaro, Allan García, Enrique Camargo, Kevin López, Diego Fernández, Agustín Maziero. DT: Mauricio Tapia.

Antecedentes del Suchitepéquez vs Antigua GFC y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Suchitepéquez y Antigua GFC:

14 de septiembre de 2026 | Antigua GFC 3-2 Suchitepéquez | Torneo Apertura

19 de abril de 2018 | Antigua GFC 2-3 Suchitepéquez | Torneo Clausura

18 de febrero de 2018 | Suchitepéquez 1-3 Antigua GFC | Torneo Clausura

8 de octubre de 2017 | Antigua GFC 5-0 Suchitepéquez | Torneo Apertura

5 de agosto de 2017 | Suchitepéquez 1-0 Antigua GFC | Torneo Apertura

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