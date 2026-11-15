Pipín Ferreras, por el Récord Guinness de apnea en Acapulco

El cubano buscará una nueva marca en su carrera en honor de su esposa Audrey Mestre

Francisco ‘Pipín” Ferreras, es una auténtica leyenda de la apnea buceo libre sin límites. Originario de Matanzas, Cuba, ha sido campeón mundial de esta disciplina en la cual posee 23 récords mundiales.

En una brillante carrera desafiando las profundidades, ‘Pipín’ su primera marca a los 27 años, en noviembre de 1989, al descender 112 metros. El próximo 29 de noviembre, en el mar de Acapulco, tiene planeada una nueva hazaña. A sus 64 años de edad, buscará tres récords Guinness en una sola inmersión.

“Quizá con este ya me retire definitivamente. Los tres récords van a ser, la persona mayor de 60 años que supera los 100 metros. El más importante, es que voy a superar mi primer récord mundial, lo establecí en el año 89 de 112 metros. 37 años más, voy a superar ese mismo récord, lo cual me dice la gente de Guinness que eso es un récord que nadie se atrevería a hacer. 37 años después, superar su primera marca mundial. Y ese es el más significativo de todo lo que estamos tratando de hacer”, declaró en entrevista para Claro Sports.

En su carrera, durante algunos entrenamientos, ‘Pipín’ logró bajar 183 metros. En octubre de 2003, descendió 171 metros, su marca oficial, pero esta vez no sabe a qué profundidad podrá llegar en Acapulco, su objetivo es claro superar los 112, lo demás su cuerpo lo dirá.

“Recientemente ya hice varias inmersiones por debajo de 100 metros y los resultados son los mismos que tenía cuando tenía 22 años. Estoy muy ansioso por ver qué va a pasar una vez que supere los 110 metros y ver de qué manera podemos comparar ese performance de aquella época con la de ahora. Estamos tratando de traer un grupo de científicos de Los Ángeles, que tiene una computadora especializada que va a ir registrando todo lo que está ocurriendo en mi sistema cardiovascular, en mi sistema nervioso central, y ese registro es lo que me va a ir diciendo a qué profundidad es que deberíamos descender”.

El ‘Audrey Memorial Dive’, como se llama este proyecto, es en honor a su máxima inspiración y el amor de su vida, su fallecida esposa, Audrey Mestre, quien murió en 2002 practicando la apnea, donde era considerada una de las mejores del mundo en su época. A decir del cubano ahora radicado en Estados Unidos, este intento es mucho más que una inmersión: es un homenaje a Audrey, a la historia que ambos compartieron y al sueño de hacer historia juntos en las aguas de Acapulco.

“Acapulco tiene una historia, mi esposa fue la campeona más grande de la historia de buceo. Es la única mujer que superó un récord de hombre en la historia. Superó mi récord por siete metros. Después falleció haciendo un intento, por un error técnico. Ella visitaba mucho Acapulco con sus padres, siempre me decía, ‘¡vámonos a Acapulco!’. Y dijimos, algún día vamos a ir a Acapulco y vamos a hacer un récord. Y de eso se trata esta inmersión que vamos a hacer ahora, va a ser una inmersión en honor a ella“.

Esta hazaña formará parte de un documental llamado, Beyond the Cliff: Más allá del acantilado.

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Ferraras asegura que, para alcanzar este reto, lo más importante está en la mente, en la meditación y el autoconvencimiento, incluso por encima del trabajo físico. “Es importante la preparación física, pero la preparación mental es lo que dicta los parámetros en el momento que vamos a hacer el intento. Si no estás convencido, si no estás enfocado en lo que vas a hacer y no tienes claro lo que vas a hacer, en ese momento yo paro”.

A pesar de ser un deporte de alto riesgo, ‘Pipín’ señaló que siempre tiene miedo al sumergirse, pero también está seguro que existen otras actividades más peligrosas.

“Miedo siempre existe. Miedo existe incluso cuando me pongo en el tráfico de aquí de México. Si te digo que no tengo miedo, estoy mintiendo. Los seres humanos todos tenemos miedo por naturaleza. Sin embargo, hay otros deportes de mucho mas riesgo, por ejemplo, el motociclismo, las carreras de Fórmula 1, el alpinismo, por cada accidente que hay en el buceo de apnea, hay cientos en otros deportes extremos”.

Explicó para Claro Sports, que los siguientes años de su vida, los dedicará a desarrollar un sistema educativo que se llama el arte y la ciencia de la respiración, de aprender a respirar, para lo cual tiene clínicas, escribirá un libro y planea realizar una serie científica.