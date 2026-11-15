El camino de los ocho clasificados: ¿quién tuvo mejores resultados contra los rivales que enfrentará en cuadrangulares?
Se plantean posibles escenarios de cara a la gran final que definirá la famosa “estrella de Navidad” en el fútbol colombiano.
La Liga BetPlay 2026-II crece en expectativa. Ya se bajó el telón de la fase regular, por lo que se avecinan los cuadrangulares con pronósticos alentadore de buen fútbol. El drama crece en medio de dos grupos de cuatro equipos, muy equilibrados, dejando en “veremos” la posibilidad de que los candidatos ratifiquen lo hecho en fase regular, pues hay que remar de cero.
A partir del próximo fin de semana, iniciará la fase semifinal que albergará partidos de mucha historia en el fútbol colombiano. Lógicamente hay equipos con más presión que otros, pero el margen de error será muy escaso. Un error puede esfumar posibilidades de una cita cumbre.
Lógicamente, todos los equipos ya se vieron las caras en la fase regular. Atlético Nacional, Once Caldas, Santa Fe y Medellín forman parte del grupo A, mientras que América de Cali, Bucaramanga, Millonarios y Deportivo Cali son los inquilinos del B. Para las ciudades hay fiesta, y prueba de ello, es que habrá un par de Clásicos Paisas y Caleños asegurados.
MÁS INFORMACIÓN: ¿Quién miente? Dimayor refuta a Acolfutpro y reabre polémica por deudas al Pereira
En la previa, haciendo cuentas, hay clubes que tuvieron un mejor rendimiento que sus rivales. Recapitulando lo sucedido en la fase regular, la sorpresa fue que América de Cali no iría a la final pese a su ventaja deportiva. Ahora son partidos nuevos, pero el performance de los equipos deja a Atlético Nacional y Bucaramanga como los vencedores de los grupos.
Atlético Nacional, el mejor ante sus rivales del grupo A
El Verdolaga, líder tranquilo a pesar de su último empate contra Once Caldas, es claramente el principal candidato a levantar el título liguero. Encima lo abraza un favorecedor panorama, ya que no perdió ante ninguno de sus rivales en el grupo. Despachó a Santa Fe e Independiente Medellín, mientras que selló igualdad ante los Blancos. El de peor registro fue el Medellín, que perdió los tres partidos.
- Atlético Nacional 1-1 Once Caldas
- Atlético Nacional 2-0 Santa Fe
- Atlético Nacional 2-1 Independiente Medellín
- Santa Fe 2-2 Once Caldas
- Independiente Medellín 0-2 Once Caldas
- Independiente Medellín 0-1 Santa Fe
MÁS INFORMACIÓN: Millonarios, el séptimo que quiere llegar a la final: ¿Qué necesita para ganar el Grupo B?
Bucaramanga, el mejor ante sus rivales del grupo B
Del otro lado, Bucaramanga tiene mejores registros que incluso el América de Cali, dueño del “punto invisible”. El margen es pequeño, ya que los Leopardos sellaron dos empates contra América y Nacional, pero el as bajo la manga fue haber dado el golpe contra Millonarios en El Campín. Precisamente los Embajadores son los de cuantía más baja.
- Atlético Bucaramanga 1-1 América de Cali
- Millonarios 0-0 América de Cali
- América de Cali 0-0 Deportivo Cali
- Millonarios 0-1 Atlético Bucaramanga
- Atlético Bucaramanga 0-0 Deportivo Cali
- Millonarios 1-1 Deportivo Cali