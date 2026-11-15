Karol G pospone su concierto de CDMX: nueva fecha y por qué se canceló su presentación hoy

La cantante colombiana movió su tercera fecha en el Estadio GNP Seguros por motivos de salud y confirmó opciones de reembolso

Karol G reprograma su show en CDMX por salud: cuándo será el concierto. Reuters

La noche que miles de fans tenían marcada en el calendario tendrá que esperar un poco más. Karol G no se presentará este domingo 15 de noviembre en el Estadio GNP Seguros, luego de que los organizadores confirmaran la reprogramación del tercer concierto de la colombiana en la Ciudad de México por motivos de salud.

La noticia llegó después de dos presentaciones consecutivas, realizadas el viernes 13 y sábado 14 de noviembre, dentro de la gira ‘Viajando por el Mundo: Tropitour‘. De acuerdo con el comunicado oficial, la decisión se tomó “priorizando su salud y bienestar”, después de dos noches llenas de música y momentos especiales en la capital del país.

La buena noticia para quienes ya tenían boleto es que el concierto no fue cancelado de manera definitiva. La presentación fue reprogramada para el martes 17 de noviembre en el mismo Estadio GNP Seguros, mientras que todas las entradas adquiridas para este domingo seguirán siendo válidas sin necesidad de realizar ningún cambio.

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¿Qué pasó con el concierto de Karol G en CDMX hoy 15 de noviembre?

El concierto que Karol G tenía programado para este domingo 15 de noviembre de 2026 fue pospuesto por motivos de salud, según el aviso difundido por Ocesa y Enso. Los organizadores también reconocieron la expectativa que existía por esta tercera presentación en la Ciudad de México y lamentaron no poder realizar el concierto en la fecha originalmente prevista.

El mensaje oficial señala: “Esta decisión se ha tomado priorizando su salud y bienestar. Después de dos noches llenas de música y momentos especiales en Ciudad de México, lamentamos profundamente no poder compartir esta noche con todos los fans que esperaban acompañarla”.

Además, el comunicado agrega que Karol G agradece el cariño y la energía recibidos durante estos días, así como la comprensión de sus seguidores ante el cambio de último momento.

Hasta ahora, no se ha informado cuál es el problema de salud específico que enfrenta la cantante, por lo que no existe un diagnóstico oficial que permita conocer con mayor detalle la causa de la reprogramación.

El cambio afecta únicamente al concierto del domingo 15 de noviembre. Las presentaciones realizadas el viernes 13 y sábado 14 se llevaron a cabo según lo previsto en el Estadio GNP Seguros.

¿Cuándo es la nueva fecha para el concierto de Karol G que se pospuso?

La presentación fue reprogramada para el martes 17 de noviembre de 2026, dos días después de la fecha original. El concierto se mantendrá en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, por lo que no habrá cambio de sede.

El comunicado oficial establece que todos los boletos adquiridos previamente serán válidos para la nueva fecha, por lo que los asistentes no tendrán que hacer ningún cambio ni realizar un trámite adicional para conservar su entrada.

La reprogramación permite que el tercer concierto de Karol G en la capital mexicana se mantenga dentro de su agenda, siempre sujeto a la evolución de su estado de salud.

Karol G en CDMX: ¿Habrá reembolso por el concierto de hoy 15 de noviembre?

Sí. Los organizadores confirmaron que las personas que ya no puedan o no quieran asistir a la nueva fecha podrán solicitar un reembolso.

De acuerdo con el comunicado, quienes deseen recuperar el costo de sus entradas deberán ingresar a la cuenta de Ticketmaster utilizada para realizar la compra y seleccionar el botón de Ayuda, donde recibirán información sobre el procedimiento correspondiente. El proceso puede iniciarse de la siguiente manera:

Ingresa a tu cuenta de Ticketmaster .

. Localiza la compra correspondiente al concierto de Karol G.

Selecciona el botón de Ayuda .

. Consulta las instrucciones disponibles para comenzar el proceso de reembolso.

Por otro lado, quienes sí puedan asistir el martes no tendrán que modificar su boleto. La entrada comprada para el domingo 15 de noviembre seguirá siendo válida para acceder al concierto reprogramado.

El aviso también remite a los seguidores a la Política de Compra de Ticketmaster para resolver dudas adicionales relacionadas con devoluciones y entradas.

El anuncio modifica así el cierre de la serie de conciertos de Karol G en la Ciudad de México. Tras dos noches consecutivas en el Estadio GNP Seguros, la tercera presentación quedó reprogramada para el martes 17 de noviembre, mientras que la prioridad, según el mensaje oficial, es la recuperación y el bienestar de la cantante.