Contrastes en la CONCACAF: Las severas limitaciones logísticas de la selección de Jamaica en su viaje a México

La delegación tuvo que dividirse en dos grupos que viajaron en vuelos comerciales, uno con escala en Miami y otro vía Panamá

Los Reggae Boyz padecen en su viaje a México | Imago7

La selección nacional de fútbol de Jamaica enfrentó severas complicaciones logísticas en su traslado a México, exponiendo de forma contundente las realidades opuestas que conviven dentro de la CONCACAF. Alejada de cualquier tipo de privilegio, la delegación caribeña emprendió su viaje en condiciones de marcada austeridad, en un trayecto que reflejó las diferencias en la infraestructura de los países miembros de la confederación.

La comitiva jamaicana tuvo que ser dividida en dos grupos independientes para abordar vuelos comerciales convencionales, ya que la contratación de un vuelo chárter no representaba una opción disponible para el equipo. Las rutas aéreas de ambos contingentes fueron trazadas por vías distintas: mientras una parte del grupo viajó con escala vía Miami, el segundo grupo debió desplazarse vía Panamá.

La razón fundamental que forzó esta fragmentación en la logística respondió a problemas de visado, puesto que varios integrantes del seleccionado de Jamaica no disponen de la visa americana requerida para hacer escala en territorio estadounidense. Esta situación imposibilitó a la delegación encontrar un mismo vuelo comercial con la disponibilidad necesaria para transportar a todo el plantel bajo una sola ruta.

Las condiciones del traslado distan considerablemente de las comodidades ejecutivas asociadas al deporte profesional. Los futbolistas realizan todo el trayecto en clase turista y sin ningún tipo de lujo o atención preferencial, enfrentando los viajes comerciales convencionales antes de integrarse a la concentración en suelo mexicano.

Adicionalmente, el esfuerzo de los deportistas trasciende lo estrictamente físico en la cancha, ya que los propios jugadores deben transportar su equipaje personal durante el itinerario. Asimismo, los seleccionados ayudan directamente a cargar parte de la utilería y los elementos requeridos para las sesiones de entrenamiento que llevarán a cabo en México.

Este acontecimiento ilustra los mundos opuestos que caracterizan la competencia en la confederación. Mientras que algunas federaciones de la región cuentan con recursos para vuelos privados y logística preferencial, las carencias operativas en la travesía de Jamaica dejan en evidencia los profundos contrastes estructurales existentes en el fútbol de la zona.

El encuentro entre la Selección Mexicana y la selección de Jamaica tendrá como escenario el Gigante de Acero y se disputará el martes 17 de noviembre, en punto de las 20:30 horas. Además del boleto a las semifinales de la Nations League, la serie también tendrá en juego la clasificación directa a la Copa Oro 2027, por lo que el resultado del encuentro será determinante para ambos equipos.