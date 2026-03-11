El mensaje de aliento de Tala Rangel a Malagón ante su lesión que lo aleja del Mundial

El portero de Chivas mostró su apoyo a Luis Ángel Malagón, quien sufrió una grave lesión que podría dejarlo fuera de la Copa del Mundo 2026.

Rangel y Malagón dejan dudas | Imago7

El portero de Chivas, Raúl ‘Tala’ Rangel, mostró su apoyo a Luis Ángel Malagón, arquero del América, quien sufrió una grave lesión en el partido contra Philadelphia Union. Durante el encuentro, el América ganó 1-0 en la Ida de la Copa de Campeones de la Concacaf, pero Malagón tuvo que abandonar el campo debido a una posible rotura del tendón de Aquiles, lesión que podría dejarlo fuera de la Copa del Mundo 2026.

A través de sus historias de Instagram, Rangel publicó una foto en la que aparece junto a Malagón durante una concentración con la selección mexicana. En el mensaje que acompañó la imagen, Rangel le deseó una pronta recuperación a su colega. “Ángel, de todo corazón espero que te recuperes lo más pronto posible, y que seas más fuerte de mente y corazón. No hay palabras que consuelen en estos momentos, te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga”, escribió el portero de Chivas.

El mensaje de aliento de Tala Rangel a Malagón | IG

El gesto de apoyo de Rangel es significativo, ya que a pesar de la rivalidad entre sus equipos, mostró solidaridad hacia el arquero del América. Este tipo de mensajes reflejan el respeto entre los dos guardametas del Tri, independientemente de la competencia en el campo.

La lesión de Malagón ha afectado su participación con la selección mexicana, ya que el portero estaba considerado como uno de los principales candidatos para formar parte del grupo que viajará a la Copa del Mundo 2026. La rotura del tendón de Aquiles requiere un largo proceso de recuperación, que podría llevar entre seis y ocho meses, lo que lo dejaría fuera del torneo.

Por el momento, el Club América no ha emitido un comunicado oficial detallando la gravedad exacta de la lesión. Sin embargo, los informes iniciales sugieren que Malagón no podrá participar en las competiciones por un largo período de tiempo, lo que obliga a la selección mexicana a considerar otras opciones para su portería.

La baja de Malagón plantea un nuevo escenario para el cuerpo técnico de Javier Aguirre, quien ahora debe buscar un reemplazo para el portero en caso de que la lesión le impida estar disponible para la Copa del Mundo. Este tipo de situaciones dejan en evidencia la importancia de contar con alternativas para las posiciones clave, como la portería, en las que las lesiones pueden modificar rápidamente los planes de un equipo.

Te puede interesar: