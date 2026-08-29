Calendario de septiembre 2026: estos son todos los puentes y días festivos del mes

El 16 de septiembre será el único feriado laboral obligatorio del mes, mientras estudiantes tendrán otra suspensión el viernes 25

¿Cuáles son los días de descanso en septiembre? | Reuters

Septiembre está por comenzar y con él llegan las Fiestas Patrias, una de las fechas que genera más dudas entre trabajadores y estudiantes sobre los días de descanso en México. Para 2026 existe una precisión importante: aunque las celebraciones comienzan desde la noche del 15 de septiembre, la Ley Federal del Trabajo únicamente reconoce al miércoles 16 de septiembre como día de descanso obligatorio a nivel nacional.

El calendario también tendrá diferencias para los estudiantes de educación básica. La Secretaría de Educación Pública establece suspensión de labores docentes el miércoles 16 de septiembre, mientras que el viernes 25 se realizará una sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), por lo que los alumnos de preescolar, primaria y secundaria incorporados al Sistema Educativo Nacional no tendrán clases y podrán enlazar ese viernes con el fin de semana del 26 y 27 de septiembre.

En términos laborales, septiembre de 2026 tendrá un solo día de descanso obligatorio establecido por la Ley Federal del Trabajo: el miércoles 16 de septiembre, con motivo del aniversario de la Independencia de México. Debido a que cae a mitad de semana, no existe un “puente” laboral oficial de varios días alrededor de las Fiestas Patrias.

El panorama de fechas relevantes durante el mes queda de la siguiente manera:

Martes 15 de septiembre: día laboral y escolar normal por ley; no es descanso obligatorio.

día laboral y escolar normal por ley; no es descanso obligatorio. Miércoles 16 de septiembre: descanso obligatorio para trabajadores y suspensión de clases por la Independencia de México.

descanso obligatorio para trabajadores y suspensión de clases por la Independencia de México. Viernes 25 de septiembre: Consejo Técnico Escolar; los alumnos de educación básica no tienen clases, pero no es un día de descanso laboral obligatorio para trabajadores en general .

Consejo Técnico Escolar; los alumnos de educación básica no tienen clases, pero . Sábado 26 y domingo 27 de septiembre: fin de semana posterior al CTE, que forma un puente exclusivamente escolar para muchos estudiantes.

¿El 15 o 16 de septiembre, cuál es el día de descanso obligatorio?

El día de descanso obligatorio es el 16 de septiembre. Así lo establece expresamente el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, que incluye esta fecha entre los días en los que las personas trabajadoras tienen derecho a descansar con goce de salario. En 2026, el 16 de septiembre caerá en miércoles, por lo que el feriado no se recorre al lunes anterior ni al viernes posterior.

El martes 15 de septiembre no es un día de descanso obligatorio, pese a que esa noche se realiza la ceremonia del Grito de Independencia y se concentran buena parte de las celebraciones. Por lo tanto, las empresas pueden desarrollar sus actividades con normalidad y trabajar el 15 de septiembre no genera automáticamente el derecho a recibir un pago triple.

Esto tampoco impide que una empresa decida otorgar el 15 de septiembre como descanso, reducir la jornada o modificar horarios. Ese beneficio dependerá de cada centro de trabajo, contrato colectivo, contrato individual o política interna, pero no deriva del listado de días obligatorios establecido en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.

En el caso de las escuelas de educación básica, la SEP también mantiene actividades el 15 de septiembre y marca la suspensión de labores docentes para el miércoles 16. El calendario 2026-2027 comenzó oficialmente el lunes 31 de agosto y contempla 185 días efectivos de clases para preescolar, primaria y secundaria.

¿Cuánto te deben pagar por trabajar el 16 de septiembre?

Si una persona debe presentarse a trabajar el miércoles 16 de septiembre de 2026, tiene derecho a recibir el equivalente a tres veces su salario diario por esa jornada. El artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo establece que, además del salario correspondiente al descanso obligatorio, el empleador debe pagar un salario doble por el servicio realizado ese día.

En otras palabras, el cálculo contempla el salario diario habitual más dos salarios adicionales, lo que comúnmente se conoce como “pago triple”. Por ejemplo, una persona que recibe 500 pesos diarios deberá percibir 1,500 pesos por trabajar el 16 de septiembre: 500 pesos correspondientes al día festivo más 1,000 pesos adicionales por haber prestado sus servicios.

La PROFEDET explica además que cuando un descanso obligatorio coincide con domingo, al pago triple debe agregarse la prima dominical de al menos 25% establecida por el artículo 71 de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, este supuesto no aplica para las Fiestas Patrias de 2026 porque el 16 de septiembre será miércoles.

Por lo tanto, septiembre de 2026 tendrá solamente un feriado laboral obligatorio a nivel federal: el miércoles 16 de septiembre. Para estudiantes habrá además una suspensión de clases el viernes 25 por Consejo Técnico Escolar, generando un fin de semana de tres días, pero esa fecha no constituye un descanso obligatorio para trabajadores del sector privado.

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