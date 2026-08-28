Registro de líneas telefónicas: estos son los números que deben de vincularse en septiembre

Los números con terminación en 2 y 3 deberán cumplir el trámite durante el mes de septiembre para no perder su línea

Conoce las fechas límite para completar el registro | Reuters

El registro obligatorio de líneas telefónicas en México continúa durante septiembre como parte del calendario establecido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. El trámite busca vincular cada número móvil con la CURP de su titular y deberá completarse dentro del periodo asignado según el último dígito de la línea.

Durante este mes será el turno de los números con terminación en 2 y 3. Las líneas terminadas en 2 tendrán como fecha límite el 15 de septiembre, mientras que aquellas que concluyan en 3 deberán completar el proceso antes del 30 de septiembre; quienes no realicen el registro dentro del plazo correspondiente podrán enfrentar la suspensión del servicio.

Lista de líneas telefónicas: estos son los números que tiene que registrarse en septiembre

De acuerdo con el calendario publicado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, las líneas con terminación en 2 y 3 deberán completar su registro durante el mes de septiembre. En caso de no cumplir con el proceso antes de la fecha límite, la línea será suspendida en un plazo de 72 horas.

Líneas con terminación 2: Del 1 al 15 de septiembre (fecha límite)

Líneas con terminación 3: Del 16 al 30 de septiembre (fecha límite)

El proceso de registro inició durante el mes de agosto y continuará hasta el 31 de diciembre. Las líneas con terminaciones más altas tendrán su fecha límite durante los próximos meses, marcada el día 15 para los números pares y el último día de mes para las líneas nones.

Terminación 0: Fecha límite 15 de agosto

Terminación 1: Fecha límite 31 de agosto

Terminación 2: Fecha límite 15 de septiembre

Terminación 3: Fecha límite 30 de septiembre

Terminación 4: Fecha límite 15 de octubre

Terminación 5: Fecha límite 31 de octubre

Terminación 6: Fecha límite 15 de noviembre

Terminación 7: Fecha límite 30 de noviembre

Terminación 8: Fecha límite 15 de diciembre

Terminación 9: Fecha límite 31 de diciembre

Registro de líneas telefónicas en México: ¿Cómo recuperar tu línea si la suspendieron? “

En caso de que la línea haya sido suspendida, la única forma de recuperarla es completando el trámite y vinculando la línea telefónica a tu CURP. Una vez cumplido el registro, el servicio será reactivado de forma automática e inmediata, con un plazo de espera de unos cuantos minutos.

Para registrar una línea, el usuario puede asistir a un centro de atención a clientes de su compañía. De igual forma, se puede completar el trámite de manera digital a través del sitio: registatulinea.crt.gob.mx. Una vez ahí, aparecerán los pasos a seguir para completar el trámite, dependiendo de la compañía telefónica. Una vez seleccionada la compañía, se redireccionará al portal específico, donde se deben ingresar los datos personales y el número de línea para completar el registro.

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