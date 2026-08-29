Cruz Azul termina su sequía con tres golazos para vencer a Necaxa

La Máquina gana por primera vez desde la jornada 3 gracias a grandes definiciones de Márquez, Ibañes y Ditta

Cruz Azul golea al Necaxa para terminar su mala racha | Imago7

Cruz Azul y Joel Huiqui respiran gracias a un un festín de golazos. Jeremy Márquez, Nico Ibañez y Willer Ditta marcaron tres poemas de gol en la victoria 3-1 a los cementeros ante el Necaxa, poniendo punto final a la mala racha del campeón del fútbol mexicano en el último mes.

La Máquina llegaba al Estadio Victoria con tres derrotas al hilo en el Apertura 2026 y la eliminación en la Leagues Cup a cuestas. Erik Lira era de nuevo baja, esperando que se cierre su llegada al Monaco, por lo que la expedición a territorio hidrocálido tenía todos los tintes de un partido ‘trampa’.

Jeremy Márquez frotó la lámpara al minuto 23, prendiendo de volea un córner que así estuvo diseñado, para que el camisa 16 rematara de primera, y la metió pegado al poste. Tercer gol de la temporada para Márquez, con lo que empata al Apertura 2024 como su torneo con más anotaciones en el fútbol mexicano y todavía le quedan 11 fechas para romper la marca.

¡MA-RA-VI-LLA! 💙



Lo de Jeremy Márquez en este SEÑOR GOLAZO es para enmarcar. 😤🚂



Etiqueten a su aficionado favorito del @CruzAzul para que vuelva a gritar esta tremenda anotación.#LaLigaDeLaAfición✨ | #AP26 | #J6 | #NECCAZpic.twitter.com/qNFmobErwA — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 29, 2026

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Minutos después del gol, hubo un momento de tensión porque Carlos Vargas cayó mal en la disputa de un balón por alto y abandonó el terreno de juego en camilla y con collarín, obligando a una sustitución para los locales.

Estuvo más cerca de llegar el segundo de los celestes que el primero de los Rayos. Márquez y Charly Rodríguez tuvieron ocasiones claras, pero el marcador al descanso se mantuvo en el 1-0 para la visita.

Las opciones de remontada se extinguieron temprano para el Necaxa. En la primera jugada de la segunda parte, otro golazo puso el 2-0 para Cruz Azul, obra de Nico Ibañez, quien la prendió de parte interna y la metió también en la escuadra.

Al 53′, la Máquina puso el tercero en una jugada en la que Ditta se animó a subir, hizo pared con Paradela para quedar solo en el área, donde no se puso nervioso y la picó ante la salida del portero.

Al 83′, llegó el descuento del Necaxa. Emilio Rodríguez disparó desde la frontal del área y con un golazo puso el 3-1 definitivo, en apenas el cuatro disparo al arco de los locales en todo el partido.

¡GOLAZO DE NECAXA!



Rodríguez hace una gran jugada individual para poner el primero de los Rayos cerca del final.



82' |⚡️ @ClubNecaxa 1-3 🚂 @CruzAzul @FOXDeportes #LigaMXenFOX 🇲🇽 pic.twitter.com/gBFle9P5x5 — FOX (@somos_FOX) August 29, 2026

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Cruz Azul suma su tercera victoria del torneo y llega a 9 puntos, mientras que el Necaxa suma su tercera derrota y se queda con 7 unidades, en el duodécimo sitio de la tabla.

Para la jornada 7, Cruz Azul recibirá a Santos, mientras que Necaxa viaja al Volcán para medirse a Tigres.

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