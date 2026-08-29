¿Para qué sirve poner una moneda arriba del router de WiFi y por qué recomiendan hacerlo?

Un truco viral asegura que colocar una moneda sobre el router mejora la conexión, pero expertos advierten sobre esta práctica

Sirve poner una moneda en el router | Claro Sports

Los problemas de conexión WiFi dentro de una casa suelen estar relacionados con la distancia, la distribución de las habitaciones, las paredes o la presencia de otros dispositivos que interfieren con la señal. Ante estas situaciones, muchas personas buscan soluciones caseras para tratar de ampliar la cobertura sin cambiar de equipo.

En redes sociales ha circulado un método que consiste en colocar una moneda o una llave sobre el router con la idea de modificar la señal y mejorar su alcance. Quienes promueven esta práctica aseguran que ciertos metales podrían alterar la distribución de las ondas dentro del hogar.

¿Por qué algunas personas están poniendo monedas sobre los routers de WiFi?

La práctica se popularizó a través de videos y publicaciones en redes sociales en los que algunos usuarios aseguran que colocar una moneda sobre el router mejora la conexión dentro de la vivienda.

La explicación que suele acompañar este método señala que el metal podría modificar la forma en la que se distribuyen las ondas emitidas por el equipo y dirigirlas hacia determinadas zonas de la casa. Algunas versiones incluso sostienen que ciertas monedas funcionarían mejor por los materiales con los que están fabricadas. Sin embargo, estas afirmaciones no están respaldadas por pruebas que demuestren un aumento en la cobertura o velocidad de la conexión.

Los problemas de señal dependen de factores como la ubicación del router, la distancia entre el equipo y los dispositivos, las paredes, los muebles y la saturación de las frecuencias utilizadas por otros aparatos.

¿Poner una moneda sobre el router del WiFi en verdad mejora la señal de WiFi?

No hay evidencia que demuestre que colocar una moneda sobre el router mejore la cobertura o la velocidad de una red WiFi. Un objeto metálico colocado sobre el equipo no funciona como un amplificador de señal ni modifica de forma controlada la distribución de las ondas.

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Por el contrario, los objetos metálicos ubicados cerca de un router pueden provocar interferencias dependiendo de su tamaño y posición. También existe el riesgo de bloquear las ranuras de ventilación si la moneda o cualquier otro objeto se coloca sobre una zona destinada a liberar calor.

Para mejorar la señal, resulta más efectivo colocar el router en una zona central de la vivienda, mantenerlo alejado de obstáculos, evitar instalarlo dentro de muebles y revisar que las antenas estén colocadas conforme a las indicaciones del fabricante.

En casas con varias habitaciones o pisos también se pueden utilizar repetidores, sistemas WiFi mesh o puntos de acceso. Otra alternativa consiste en revisar la configuración del router y cambiar el canal de transmisión cuando existe saturación por otras redes cercanas.

Por ello, colocar monedas, llaves u otros objetos metálicos sobre el router no representa una solución para los problemas de conexión. Antes de modificar el equipo o aplicar métodos difundidos en redes sociales, conviene revisar la ubicación, configuración y condiciones de funcionamiento de la red.

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