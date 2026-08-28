Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026: fecha de registro y requisitos para la beca de licenciatura por de 5 mil 800 bimestrales

El programa de Jóvenes Escribiendo el Futuro está destinada para los 10 meses que dura el ciclo escolar, aunque tiene un máximo de 45 meses

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro: fecha exacta de pago | Foto: Gobierno de México

Para muchos estudiantes, continuar con la universidad también implica hacer cuentas para cubrir transporte, materiales, comida y otros gastos que forman parte de la vida diaria. Por eso, las becas se convierten en un apoyo que puede ayudar a hacer más llevadera esta etapa y evitar que las dificultades económicas se conviertan en un obstáculo para seguir estudiando.

Con el próximo proceso de Jóvenes Escribiendo el Futuro, surgen varias dudas entre los estudiantes que buscan conocer qué viene para la convocatoria de 2026. La atención está puesta en las fechas, las condiciones para solicitar el apoyo y los alumnos que podrán participar en esta nueva etapa del programa.

¿Cuándo se abre la convocatoria para la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026?

La Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro ya tiene fecha para su registro de 2026. El periodo para solicitar este apoyo económico será del 21 al 30 de septiembre, una ventana que deberán aprovechar las y los alumnos de educación superior que busquen un respaldo para continuar con sus estudios. La beca contempla 5,800 pesos bimestrales durante 10 meses del ciclo escolar, por lo que puede representar un importante alivio para los gastos de la vida universitaria.

Quienes quieran formar parte del programa deberán cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria oficial y completar su registro a través del Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES). La intención es incorporar a nuevos beneficiarios al inicio del periodo académico, así que la fecha ya está marcada en el calendario.

Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026: estos son los requisitos y lista de escuelas prioritarias

Para solicitar la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, el estudiante debe estar inscrito en modalidad escolarizada en una Institución Pública de Educación Superior (IPES) considerada prioritaria o susceptible de atención, contar con una CURP vigente y actualizada y tener una cuenta activa en el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES). Además, no debe recibir otra beca federal con el mismo propósito educativo. En el caso de las instituciones susceptibles de atención, por lo general se establece un límite de hasta 29 años y es necesario acreditar una situación de bajos ingresos.

Durante el registro o la validación también pueden solicitarse documentos como una identificación oficial vigente para mayores de edad, CURP, acta de nacimiento cuando corresponda, comprobante de domicilio y un documento que acredite la inscripción o situación escolar emitido por la institución educativa; para menores de edad, también pueden requerirse documentos de identificación de la madre, padre o tutor.

Universidades Interculturales

Escuelas Normales Indígenas

Escuelas Normales que imparten el modelo de educación intercultural

Escuelas Normales Rurales

Universidades para el Bienestar Benito Juárez García

Universidad de la Salud de la Ciudad de México

Universidad de la Salud del estado de Puebla

Universidad de Lenguas Indígenas de México

Las escuelas de Educación Superior ubicadas en alguna localidad prioritaria

¿Quiénes pueden inscribirse para la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026?

Jóvenes Escribiendo el Futuro es una de las principales becas para estudiantes de educación superior en México. Su objetivo es sencillo: apoyar a jóvenes que enfrentan dificultades económicas para que puedan continuar con su carrera universitaria y llegar hasta el final de sus estudios. El programa está dirigido a alumnas y alumnos que provienen de una primaria o secundaria prioritaria y que actualmente cursan una licenciatura en una institución pública considerada prioritaria por la Coordinación Nacional de Becas. En este grupo aparecen las Universidades Interculturales, las Escuelas Normales Indígenas, Interculturales y Rurales, las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García y las Universidades de la Salud de la Ciudad de México y Puebla.

La cobertura no termina ahí. También pueden acceder estudiantes de la Universidad de Lenguas Indígenas de México y de universidades ubicadas en localidades consideradas prioritarias. La intención es que la falta de recursos no obligue a los jóvenes a abandonar su formación profesional, sobre todo en hogares y comunidades con altos niveles de marginación. ¿Qué pasa con quienes estudian en una universidad que no aparece en la lista de instituciones prioritarias? También tienen una posibilidad, ya que algunos planteles pueden ser considerados susceptibles de atención. En esos casos, además de cumplir con los requisitos generales, el estudiante debe reunir condiciones adicionales establecidas por las autoridades, entre ellas criterios relacionados con la edad y su situación económica.

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