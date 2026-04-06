Posibles alineaciones de O’Higgins vs Millonarios por la Copa Sudamericana 2026

El delantero Radamel Falcao García es la mayor novedad del cuadro colombiano para jugar en territorio chileno.

Posibles formaciones del O’Higgins Vs Millonarios / Claro Sports.

Se llegó el día. Millonarios juega nuevamente la fase de grupos de la Copa Sudamericana, lo hará este martes en el Estadio El Teniente en Rancagua, Chile ante O’Higgins. El cuadro ‘Embajador’ recuperó a Radamel Falcao García y es su mayor novedad para visitar tierras australes.

Posible alineación de O’Higgins para el juego por la fecha 1 de la Copa Sudamericana 2026

Así formaría: O’Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faundez, Nicolás Garrido, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Martín Maturana, Felipe Ogaz, Juan Leiva; Francisco González, Arnaldo Castillo y Martín Sarrafiore.

Posible alineación de Millonarios para el juego por la fecha 1 de la Copa Sudamericana 2026

Así formaría Millonarios: Diego Novoa; Samuel Martín, Andrés Llinás, Édgar Elizalde, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Mackalister Silva, Mateo García; Rodrigo Contreras y Leonardo Castro.

¿Cómo y dónde ver a O’Higgins vs Millonarios por la Copa Sudamericana 2026?

Esta primera presentación de la Copa Sudamericana entre O’Higgins y Millonarios se jugará este martes 7 de abril a las 07:00 p.m. (hora colombiana) en el Estadio El Teniente en Rancagua, Chile. Dicho compromiso se podrá ver a través de ESPN y Disney+ en streaming. En Claro Sports encontrará toda la información del duelo.

Últimos partidos de O’Higgins

03.04.2026 | O’Higgins 2-1 Audax Italiano.

16.03.2026 | Unión La Calera 3-3 O’Higgins.

11.03.2026 | Deportes Tolima 2-0 O’Higgins.

07.03.2026 | O’Higgins 1-0 U. Católica.

04.03.2026 | O’Higgins 1-0 Deportes Tolima.

Últimos partidos de Millonarios

02.04.2026 | Jaguares 1-0 Millonarios.

30.03.2026 | Millonarios 2-2 Fortaleza.

21.03.2026 | Once Caldas 1-2 Millonarios.

17.03.2026 | Millonarios 3-0 Atlético Nacional.

14.03.2026 | Boyacá Chicó 2-1 Millonarios.

Terna arbitral del juego:

Juez central: Roberto Pérez – Perú.

Asistente 1: Jesús Sánchez – Perú.

Asistente 2: Leonar Soto – Perú.

Cuarto árbitro: José Espinoza – Perú.

VAR: Diego Haro – Perú.

AVAR: Alejandro Villanueva – Perú.

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