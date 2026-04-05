Declaración anual 2025: ¿Cuáles son los gastos personales deducibles y cómo saber si tienes saldo a favor?

Te presentamos una lista de gastos que podrían convertirse en dinero de vuelta luego de tu declaración anual

Estas son las deducciones que puedes hacer para tu declaración. | @SATMX

La declaración anual 2025 ya está en marcha y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recuerda a los contribuyentes la importancia de cumplir con este proceso en tiempo y forma. Este trámite permite reportar ingresos, deducciones personales y pagos realizados durante el año, lo que puede derivar en un saldo a pagar, en ceros o incluso a favor.

Uno de los puntos clave de este ejercicio fiscal es la posibilidad de aplicar deducciones personales, las cuales ayudan a reducir la carga de impuestos. Sin embargo, es fundamental que los gastos cumplan con requisitos específicos, como contar con factura electrónica válida, tener el RFC correcto y haber sido pagados mediante métodos autorizados como tarjeta o transferencia.

Además, la declaración anual representa una oportunidad para recuperar dinero en caso de haber pagado más impuestos de los necesarios. Por ello, el SAT recomienda mantener un control de las facturas durante todo el año y revisar que toda la información sea correcta antes de enviar la declaración.

SAT: ¿Cuáles son los gastos deducibles en la declaración anual 2025?

Las deducciones personales son gastos que puedes restar de tus ingresos para pagar menos impuestos. Entre los principales conceptos que puedes incluir en tu declaración anual se encuentran:

Gastos médicos y hospitalarios

Honorarios médicos y dentales

Servicios de psicología y nutrición

Análisis clínicos

Primas de seguros de gastos médicos

Colegiaturas

Transporte escolar

Intereses de créditos hipotecarios

Aportaciones voluntarias para el retiro

Depósitos en cuentas de ahorro para jubilación

Donativos

Gastos funerarios

También pueden aplicarse gastos de familiares directos como cónyuge, padres, hijos, abuelos y nietos. Es importante considerar que el monto total de las deducciones no debe exceder cinco UMA anuales o el 15% de los ingresos totales, lo que resulte menor.

Declaración anual 2025: ¿Cómo saber si tengo saldo a favor?

El saldo a favor se presenta cuando un contribuyente pagó más impuestos de los que le correspondían durante el ejercicio fiscal. En estos casos, el SAT puede devolver el dinero, siempre que la declaración se presente correctamente.

Para acceder a la devolución automática es necesario cumplir con algunos requisitos: presentar la declaración sin errores, tener activo el Buzón Tributario, registrar una CLABE válida y, en ciertos casos, utilizar la e.firma.

En cuanto a los tiempos, la devolución automática suele realizarse en un plazo de 5 a 10 días hábiles, aunque el SAT tiene hasta 40 días hábiles para efectuarla. Si existen inconsistencias, el trámite puede pasar a un proceso manual que podría tardar hasta 120 días.

¿Cuándo es la fecha límite para hacer la declaración anual 2025 del SAT?

De acuerdo con la Ley del ISR, la declaración anual de personas físicas debe presentarse durante el mes de abril del año siguiente al ejercicio fiscal. Para el ejercicio 2025, el periodo inicia el 1 de abril de 2026 y concluye el 30 de abril de 2026. Cumplir con este plazo es fundamental para evitar multas y, en caso de tener saldo a favor, poder acceder a la devolución de impuestos sin contratiempos.

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