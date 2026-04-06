Isaac del Toro minimiza daños en la primera etapa de la Vuelta al País Vasco 2026

El mexicano realizó un sprint final que le permite establecer un tiempo con el que puede iniciar la remontada en los próximos días; Paul Seixas se llevó la contra reloj de manera aplastante

La embestida de Del Toro alcanza para quedar en el Top 20. | ANDER GILLENEA / AFP

La Vuelta al País Vasco 2026 arrancó este lunes 6 de abril con una exigente contrarreloj individual en Bilbao. El gran protagonista de la etapa fue el francés Paul Seixas, quien firmó una actuación dominante para quedarse con el liderato provisional gracias a un tiempo de 17:09.38, imponiendo una diferencia considerable sobre sus rivales. En este contexto, el mexicano Isaac del Toro tuvo una sólida presentación en su debut dentro de la también llamada Itzulia Basque Country 2026, manteniéndose competitivo ante una nómina de alto nivel y cumpliendo con el objetivo de no ceder demasiado tiempo en una prueba que no es su especialidad.

Desde el inicio, el ciclista del UAE Team Emirates XRG mostró buenas sensaciones. En el primer corte, tras el ascenso al Alto de Santo Domingo, Del Toro se ubicó en la posición 20, con una diferencia de +14.16 segundos respecto a Seixas, manteniéndose dentro del grupo de corredores que aspiraban a limitar pérdidas en este primer esfuerzo individual.

Con el paso de los kilómetros, el bajacaliforniano comenzó a recuperar terreno. En el segundo corte mejoró hasta el puesto 15 con un registro de 7:47.44, a +20.77 del líder provisional, mostrando un ritmo constante que le permitió escalar posiciones y mantenerse competitivo frente a especialistas de la contrarreloj.

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El ciclista mexicano registra un tiempo de 18:00.11 minutos para conseguir un décimo terser puesto en la primer etapa de la Vuelta al País Vasco – Contrarreloj individual#itzulia2026



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Ya en la parte final del recorrido de 13.8 kilómetros, Del Toro sostuvo su esfuerzo en las calles de Bilbao. A falta del último tramo, llegó a colocarse de forma virtual en el segundo lugar de la etapa, aunque con el cierre de los últimos competidores terminaría ajustándose la clasificación definitiva.

Finalmente, Isaac del Toro cruzó la meta con un tiempo de 18:00.11, ubicándose en la posición 13 de manera provisional, a +50.73 segundos de Seixas. Un resultado que lo mantiene en la pelea dentro de la general, aunque con la necesidad de recortar diferencias en las próximas etapas si quiere aspirar a los puestos de honor.

Con este arranque, la Vuelta al País Vasco 2026 deja claro que la batalla por el liderato será intensa. Isaac del Toro no tuvo un mal día, de hecho, se mantiene en una gran posición dentro de la tabla general, pero su máximo rival en este compromiso, Paul Seixas, realizó una primera etapa fenomenal dejando claro que será uno de los nombres a seguir en esta edición.

Clasificación al momento de la Itzulia 2026

Luego de la primera etapa celebrada este lunes 6 de abril, la Itzulia Basque Country tiene su clasificación general de esta manera:

Paul Seixas | 17:09 Kevin Vauquelin | +23” Felix Groschartner | +27” Primoz Roglic | +28” Ilan van Wilder | +29” Florian Lipowits | +33” Andrew August | +40” Brandon McNulty | +43” Mattias Skjelmose | +45” Michael Leonard | +46” Javier Romo | +48” Bruno Armirail | +50” Isaac del Toro | +51” | 18:00 min

¿Cuándo vuelve a correr Isaac del Toro en la Vuelta al País Vasco? Hora, fecha y dónde ver en vivo

Isaac del Toro vuelve a las calles del País Vasco este martes 7 de abril cuando dispute la segunda etapa de la Itzulia Basque Country en punto de las 7:30 horas, tiempo del centro de México. Podrás seguir cada pedaleada, cada adelantamiento y cada ascenso del mexicano a través de la multiplataforma de Claro Sports.

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