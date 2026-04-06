Jannik Sinner: “Renunciaría a uno de mis títulos por ver a Italia en el Mundial”

El número dos del tenis mundial reacciona a la eliminación de Italia rumbo a 2026 y admite que cambiaría un trofeo por ver a la Azzurra competir otra vez

El italiano busca recuperar la cima del ranking ATP en Montecarlo | Reuters

Italia quedó fuera del Mundial 2026. La selección azzurra cayó ante Bosnia y Herzegovina en el repechaje europeo en penales en Zenica. Los fallos desde los once pasos de Pio Esposito y Bryan Cristante definieron una eliminación que confirma la tercera ausencia consecutiva del equipo en una Copa del Mundo, tras no clasificar a Rusia 2018 ni a Qatar 2022.

El resultado profundiza una crisis estructural en la selección italiana, que no disputa un Mundial desde Brasil 2014 y no gana un partido de eliminación directa desde que fue campeona en Alemania 2006. La expulsión de Alessandro Bastoni durante el partido condicionó el desarrollo, mientras Bosnia sostuvo su ejecución perfecta en la tanda para asegurar su clasificación y dejar a Italia fuera por otro ciclo completo.

El impacto de la eliminación trascendió el fútbol y llegó hasta el circuito ATP, donde el tenista italiano, Jannik Sinner reaccionó a la eliminación de cara a su participación en el Masters 1000 de Montecarlo. El actual número dos del ranking mundial, y cuatro veces campeón de Grand Slam, aseguró que estaría dispuesto a sacrificar uno de sus 26 títulos por el regreso de Italia al Mundial. “Me encantaría hacer este intercambio. Muchos jóvenes y niños nunca han visto un Mundial con Italia”.

“Para mí es lo mismo, era demasiado joven para seguirlo realmente cuando Italia jugó el último Mundial”, añadió. Italia disputó su última Copa del Mundo en 2014, cuando Sinner tenía 13 años. “Es increíble, he dado muchas entrevistas y ahora los franceses me preguntan esto”

El tenista también apuntó a la necesidad de cambios dentro del fútbol italiano. “Ahora tenemos tiempo para cambiar algunas cosas y volver a donde queremos estar”, señaló, reconociendo que no existen soluciones inmediatas tras una serie de fracasos acumulados en procesos de clasificación y torneos internacionales en los últimos años.

Por su parte, Sinner inicia su camino en Montecarlo con un objetivo claro: recuperar el número uno del mundo. El italiano no defiende puntos tras perderse la edición anterior, lo que le abre la posibilidad de sumar unidades clave en la clasificación y recortar la distancia de 1,190 puntos con Carlos Alcaraz, campeón defensor del certamen.

Si Sinner gana el título en Montecarlo, será número 1 del mundo sin depender del resultado del murciano. Si alcanza semifinales y Alcaraz queda eliminado antes de los cuartos de final, volvería a liderar el circuito, o si llega a la final, necesita que su rival Alcaraz no alcance esa instancia. Su debut está programado para este martes 7 de abril ante Ugo Humbert, en la segunda ronda del torneo.

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