Hoy No Circula este 6 de abril 2026: ¿Qué carros no salen el martes en CDMX y Edomex?

En caso de no respetar la normativa vial se deberá pagar una multa importante, así como la posibilidad de remitir el vehículo en el corralón

¿Qué carros no circulan este lunes 6 de abril? | Reuters

El programa Hoy No Circula aplica este lunes 6 de abril de 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México con el objetivo de regular la circulación vehicular. La medida establece restricciones específicas con base en el holograma y la terminación de placas de los vehículos.

Para esta jornada, los vehículos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, así como aquellos con holograma 1 y 2, no pueden circular en el horario establecido. La restricción se mantiene desde las 5:00 hasta las 22:00 horas en ambas entidades.

Contingencia ambiental: ¿Qué autos no circulan el lunes 6 de abril de 2026 y cuáles sí?

En condiciones normales, los vehículos con holograma 0 y 00 están exentos de las restricciones y pueden circular sin limitaciones, salvo que se active una contingencia ambiental. También pueden circular unidades eléctricas e híbridas.

En caso de contingencia, las restricciones se amplían y pueden incluir a vehículos con holograma 0 y 00, dependiendo del nivel de contaminación registrado. La activación de estas medidas depende de los reportes emitidos por las autoridades ambientales.

¿Cuándo se activa el Doble Hoy No Circula y por qué?

El Doble Hoy No Circula se implementa cuando los niveles de contaminantes superan los límites establecidos. Esta medida busca reducir la emisión de partículas mediante la disminución del parque vehicular en circulación.

Durante su aplicación, se restringe la circulación a un mayor número de vehículos, incluyendo aquellos que normalmente están exentos, como parte de una estrategia para disminuir la concentración de contaminantes en el aire.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

La normativa vigente establece sanciones económicas para quienes incumplan el programa. La multa corresponde a un rango de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Con un valor diario de 117.31 pesos, la sanción puede ir de 2,346.2 a 3,519.3 pesos para quienes no respeten las restricciones en la Ciudad de México y el Estado de México. Las autoridades pueden aplicar la sanción en el momento de la infracción.

Finalmente, el programa Hoy No Circula se mantiene como un esquema de control vehicular que opera de forma permanente, con ajustes en función de las condiciones ambientales. La población debe consultar de manera constante las disposiciones oficiales para conocer posibles cambios en su aplicación.

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