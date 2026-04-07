Credencial del Servicio Universal de Salud: ¿Cuándo inicia el registro, quiénes y cómo hacer el trámite?

El registro arranca el 13 de abril para mayores de 85 años con calendario por apellido; el trámite se realiza en módulos del Bienestar

Calendario de registro para la credencial del Servicio Universal de Salud | Reuters

El Gobierno de México pondrá en marcha el proceso de credencialización del Servicio Universal de Salud a partir del 13 de abril de 2026. En esta primera etapa, el registro estará dirigido a personas adultas mayores de 85 años, quienes deberán acudir a módulos habilitados con documentación oficial para completar el trámite y obtener su credencial.

El programa busca unificar la atención médica entre instituciones públicas, concentrar información clínica de los pacientes y facilitar el acceso a servicios de salud. Además, la credencial funcionará como identificación oficial y permitirá a los usuarios vincularse con programas sociales y servicios administrativos en distintas dependencias.

¿Qué es el Servicio Universal de Salud y cómo funcionará?

El Servicio Universal de Salud es un modelo que integra la atención médica de distintas instituciones públicas bajo un mismo sistema operativo. A través de la credencial, cada persona contará con un registro único que incluirá datos personales, historial clínico, consultas, estudios y tratamientos, lo que permitirá dar continuidad a la atención sin importar la institución donde sea atendido.

Este esquema contempla servicios prioritarios como urgencias, atención a embarazos de alto riesgo, tratamiento de enfermedades crónicas, vacunación y consultas de primer nivel. La implementación será gradual y coexistirá inicialmente con los sistemas actuales del IMSS, ISSSTE y servicios estatales, mientras se consolida la interoperabilidad entre plataformas.

Credencial del Servicio Universal de Salud: ¿Cuándo inicia el registro y para quiénes?

El registro comenzará el 13 de abril de 2026 y se realizará en una primera fase exclusivamente para personas de 85 años o más. El proceso se llevará a cabo en módulos del Bienestar ubicados en distintas ciudades del país, principalmente en capitales estatales y zonas con cobertura del IMSS-Bienestar.

La inscripción se hará de forma ordenada según la letra inicial del primer apellido y en un horario de atención de lunes a sábado, de 9:00 a 17:00 horas. Las personas podrán acudir acompañadas por familiares o cuidadores, quienes también podrán registrarse en el mismo momento para evitar traslados adicionales. Posteriormente, el programa se ampliará a otros grupos de edad en etapas progresivas.

Calendario de registro para la credencial del Servicio Universal de Salud

El proceso de registro se organizará por orden alfabético del primer apellido durante abril de 2026. El calendario establecido es el siguiente:

A, B: lunes 13 y 27 de abril

C: martes 14 y 28 de abril

D, E, F: miércoles 15 y 29 de abril

G: jueves 16 y 30 de abril

H, I, J, K, L: viernes 17 de abril

Rezagados A-L: sábado 18 de abril

M: lunes 20 de abril

N, Ñ, O, P, Q: martes 21 de abril

R: miércoles 22 de abril

S, T, U: jueves 23 de abril

V, W, X, Y, Z: viernes 24 de abril

Rezagados M-Z: sábado 25 de abril

Para completar el trámite, las personas deberán presentar la siguiente documentación en original y copia. Los módulos podrán consultarse en el portal oficial del Bienestar, donde también se indicará la ubicación correspondiente para cada solicitante.

Identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte, INAPAM, entre otros)

Documento que acredite identidad (acta de nacimiento o certificado de nacionalidad)

CURP certificada

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

Número telefónico de contacto

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