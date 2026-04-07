Querétaro vs Juárez, en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? jornada 7

Gallos Blancos y Bravos se enfrentan en duelo pendiente del Clausura 2026 con urgencia de puntos y presión por escalar posiciones en la tabla del Clausura 2026 para soñar con la Liguilla

Querétaro vs Juárez, en vivo la jornada 7 del Clausura 2026. Claro Sports

Resultado en vivo online: Querétaro vs Juárez | Jornada 7 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX

¡¡¡BUENOS TARDES Y BIENVENIDOS!!! Arrancamos con el minuto a minuto en vivo del Querétaro vs Juárez, partido pendiente de la jornada 7 del Clausura 2026 que se disputa este martes 7 de abril en el Estadio La Corregidora. Gallos y Bravos llegan con la necesidad de sumar en la parte baja de la tabla, en un duelo que puede mover posiciones rumbo al cierre de la fase regular y que además enfrenta a dos equipos con cuentas pendientes tras la reprogramación del encuentro original.

¿Dónde ver en vivo el Querétaro vs Juárez? Canales de TV y transmisión streaming

El partido entre Querétaro y Juárez, correspondiente a la jornada 7 del Clausura 2026, se disputa este martes 7 de abril a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio La Corregidora. La transmisión será exclusiva de televisión de paga a través de FOX+, además de poder seguirse en streaming mediante la aplicación FOX One.

Es importante señalar que el encuentro no será transmitido por televisión abierta, por lo que los aficionados deberán contar con acceso a estas plataformas para ver el partido en vivo.

Clausura 2026: horario del partido Querétaro vs Juárez, hoy 7 de abril de 2026

El partido se juega hoy martes 7 de abril en La Corregidora a partir de las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Liga MX: alineaciones del Querétaro vs Juárez para la jornada 7, al momento

Tomando como referencia las últimas alineaciones utilizadas por ambos equipos en el Clausura 2026, se puede proyectar una base de jugadores que han sido habituales titulares:

Querétaro (último once base en el torneo): Guillermo Allison; Jaime Gómez, Carlos Villanueva, Lucas Abascia, Francisco Venegas; Santiago Homenchenko, Bernardo Parra, Jean Unjanque; Jhojan Julio, Eduardo Pérez, Mateo Coronel. Juárez (último once base en el torneo): Sebastián Jurado; Francisco Nevárez, Jesús Murillo, Moisés Mosquera, Alejandro Mayorga; Denzell García, Monchu, Ricardinho; Homer Martínez, Puma Rodríguez, Óscar Estupiñán. Estas alineaciones reflejan la estructura más reciente de ambos equipos en el Clausura 2026, aunque podrían presentar ajustes de última hora dependiendo de decisiones técnicas, carga física o contexto del partido.

Antecedentes del Querétaro vs Juárez y últimos resultados en la Liga MX

En la tabla del Clausura 2026, Juárez llega a este juego pendiente en el puesto 12 con 15 puntos en 12 partidos, mientras que Querétaro aparece en el lugar 16 con 11 puntos en 12 encuentros. Eso convierte al duelo en un cruce directo por salir de la zona baja y acercarse a la pelea por puestos de fase final.

En cuanto al momento reciente, Querétaro viene de dar un golpe importante al vencer 1-0 a Toluca en la jornada 13, resultado que fortaleció su confianza de cara a este juego pendiente. Mientras que los Bravos igualaron a un gol en su visita a Puebla.

Del lado de los antecedentes entre ambos, el choque más reciente fue el del Apertura 2025, cuando Querétaro derrotó 2-1 a Juárez. Ese resultado sugiere una serie pareja, pero con Gallos llegando con el antecedente inmediato de haberle ganado a Bravos.

7 de noviembre, 2025 Apertura 2025 Juárez 1 – 2 Querétaro 20 de abril, 2025 Clausura 2025 Juárez 0 – 2 Querétaro 15 de marzo, 2024 Clausura 2024 Querétaro 1 – 0 Juárez 5 de noviembre, 2023 Apertura 2023 Juárez 0 – 3 Querétaro 19 de marzo, 2023 Clausura 2023 Querétaro 2 – 2 Juárez

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?

De acuerdo con los momios más recientes en la casa de apuestas Caliente, Juárez parte como ligero favorito para llevarse el triunfo en este duelo pendiente del Clausura 2026. La tendencia refleja una ventaja para Bravos, impulsada por su mejor posición en la tabla y mayor regularidad en el torneo.

Los momios aproximados colocan a Juárez alrededor de +120, mientras que Querétaro se ubica cerca de +210, con el empate en torno a +230. Esto indica un partido parejo en el papel, pero con una leve inclinación hacia el conjunto fronterizo.

A pesar de ello, el factor local y el reciente resultado positivo de Gallos Blancos mantienen el escenario abierto, por lo que se espera un encuentro cerrado donde cualquier detalle puede definir al ganador.