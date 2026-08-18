FAS vs Municipal en vivo: dónde mirar la Copa Centroamericana 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

FAS Municipal, Copa Centroamericana, en vivo y en directo | Claro Sports

FAS y Municipal se enfrentan este miércoles por el Grupo D de la Copa Centroamericana 2026, en un partido con mucho en juego para dos equipos que llegan en plena pelea por avanzar a los cuartos de final. Los salvadoreños recibirán al conjunto guatemalteco en el Estadio Cuscatlán de San Salvador, en el que será el primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes. Conoce a qué hora juegan FAS vs Municipal, dónde ver el partido en vivo y todos los detalles de la transmisión.

FAS tiene tres puntos y llega fortalecido después de conseguir la primera victoria de su historia en la Copa Centroamericana. El conjunto salvadoreño goleó 4-1 a Verdes FC con tantos de Miguel Murillo, Juan Vega, Edgar Medrano y Melvin Urbina, resultado que le permitió recuperarse de la derrota sufrida en su estreno. Ahora buscará encadenar triunfos por primera vez en la competencia y meterse de lleno en la lucha por la clasificación. Un dato que refleja una de sus fortalezas es que ya convirtió dos goles de cabeza en esta edición, registro que comparte con Saprissa, Motagua, Plaza Amador y Cartaginés.

Por su parte, Municipal permanece invicto y suma cuatro puntos después de sus primeras dos presentaciones. Los Rojos comenzaron con un empate y posteriormente consiguieron una importante victoria 1-0 como visitantes frente a Verdes FC gracias al gol de Alejandro Cabezas. El equipo guatemalteco acumula además seis encuentros sin perder en la historia reciente de la Copa Centroamericana, con dos triunfos y cuatro empates. Una victoria en El Salvador podría incluso asegurarle anticipadamente el boleto a los cuartos de final, siempre que Cartaginés no consiga vencer a Verdes FC.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo FAS vs Municipal de la jornada 4 de la Copa Centroamericana?

El encuentro entre FAS y Municipal se disputará el miércoles 19 de agosto a las 21:00 horas en el estadio Cuscatlán. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de Disney+ Premium para el público de El Salvador y Guatemala. Además, el partido se podrá ver en vivo, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan FAS vs Municipal hoy

Ni FAS ni Municipal cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 4 de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Adrián Sánchez y Mario Acevedo no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos encuentros.

FAS: Kevin Carabantes; Miguel Murillo, Rudy Clavel, Jorge Cruz, Juan Vega; Jonathan Nolasco, José Portillo; Edgar Medrano, Yan Maciel, Rafael Tejada; y César Díaz. DT: Adrián Sánchez.

Municipal: Braulio Linares; César Calderón, José Mena, Carlos Estrada, Aubrey David; Rudy Barrientos, Yunior Pérez; Jefry Bantes, Cristian Hernández, Jhon Méndez; y Alejandro Cabeza. DT: Mario Acevedo.

Antecedentes y últimos resultados del FAS vs Municipal

FAS y Municipal se enfrentarán por primera vez en su historia.

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