Muere Mathilde Favier, figura clave de Dior, en un trágico accidente junto a su esposo

La directora internacional de Relaciones Públicas de Dior Couture falleció a los 57 años junto al productor Nicolas Altmayer en un accidente ocurrido en Francia

Mathilde Favier junto a Nicolas Altmayer | ABDEL MAJID BZIOUAT / AFP

Mathilde Favier, directora internacional de Relaciones Públicas de Dior Couture, murió a los 57 años junto a su esposo, el productor de cine francés Nicolas Altmayer, después de un accidente automovilístico ocurrido en Francia. La noticia fue confirmada este martes 18 de agosto, un día después del siniestro registrado en las inmediaciones de Airvault, en el departamento de Deux-Sèvres.

Dior confirmó el fallecimiento mediante un mensaje en sus canales oficiales. “Dior lamenta profundamente anunciar la muerte accidental de Mathilde Favier. En su cargo como directora de Relaciones Públicas, Mathilde Favier hizo una contribución extraordinaria al prestigio de Christian Dior Couture, gracias a su compromiso y elegancia”, señaló la maison, que también destacó su trayectoria dentro de la compañía.

Dior is deeply saddened to announce the accidental death of Mathilde Favier. In her role as Director of Public Relations, Mathilde Favier made an incredible contribution to the reputation of Christian Dior Couture through her commitment and elegance.



She was an exceptional woman… pic.twitter.com/WkKYpU8f5w — Dior (@Dior) August 18, 2026

¿Quién era Mathilde Favier y por qué fue una figura clave en Dior?

Favier desarrolló durante más de una década una función central dentro de la comunicación de Dior. Su trabajo consistía en mantener y construir vínculos entre la firma francesa y figuras del cine, la música, la moda y la cultura internacional. Entre las personalidades relacionadas con la maison durante su gestión aparecen nombres como Rihanna, Jennifer Lawrence, Anya Taylor-Joy y Jisoo, además de modelos, artistas y representantes de la realeza.

Antes de incorporarse a Dior, Mathilde Favier había trabajado en Prada y en medios relacionados con la moda. Su acercamiento a la industria comenzó desde joven a través de su tío Gilles Dufour, estilista y director de arte que colaboró con Karl Lagerfeld. Su familia también mantiene vínculos con Dior, ya que su media hermana Victoire de Castellane es directora creativa de Alta Joyería de la firma. En 2024, Favier publicó además un libro dedicado a su visión personal de París.

Su esposo, Nicolas Altmayer, tenía 61 años y desarrolló una carrera como productor dentro del cine francés. Junto a su hermano Éric cofundó en 1996 la productora Mandarin Cinéma y participó en proyectos como OSS 117, Frantz, Joven y bonita, Mon crime y Monsieur Aznavour. La pareja compartía así una relación profesional cercana a dos de las principales industrias culturales francesas: la moda y el cine.

¿Qué pasó con Mathilde Favier y su esposo que fallecieron en un accidente? Esto se sabe

De acuerdo con información atribuida a la fiscalía de Niort, Mathilde Favier y Nicolas Altmayer viajaban el lunes 17 de agosto por la carretera departamental 938, cerca de Airvault, cuando el automóvil en el que se desplazaban chocó contra un camión que circulaba en sentido contrario. Los primeros reportes señalan que el impacto se produjo durante una maniobra de adelantamiento y que ambos ocupantes del automóvil perdieron la vida.

El conductor del camión resultó ileso y las autoridades francesas mantienen abierta una investigación para establecer las circunstancias exactas del choque y posibles responsabilidades. La información disponible indica que el caso está siendo analizado por la justicia francesa mientras continúan las diligencias relacionadas con el accidente.

Tras conocerse la noticia, directivos y diseñadores vinculados con Dior expresaron públicamente sus condolencias. Delphine Arnault recordó a Favier como una profesional y amiga cercana, mientras Bernard Arnault destacó los años que dedicó a la maison. Jonathan Anderson, actual director creativo de Dior, señaló que Favier aportaba “una gran calidez y energía” y la definió como “la viva encarnación de la elegancia” y “el espíritu mismo de la Alta Costura”.

Te puede interesar: