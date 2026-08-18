Guillermo Almada supera sus propios números al mando del América

El uruguayo raya en la perfección al mandato de los capitalinos en sus primeros siete encuentros dirigidos, algo que no consiguió al dirigir a Santos y a Pachuca

El uruguayo, exigente con su propio trabajo | Imago7

El técnico uruguayo Guillermo Almada ha dado de qué hablar en las primeras semanas del segundo semestre del 2026 tras los números conseguidos con las Águilas del América. El uruguayo tiene al conjunto de Coapa como líder del Apertura 2026 tras sumar 10 puntos, además de tener al equipo en los cuartos de final de la Leagues Cup; todo eso con menos de 10 partidos dirigidos.

El charrúa es reconocido en la liga local por dar resultados positivos en cada equipo que va. Su primera experiencia en México la vivió con Santos Laguna, escuadra en la que permaneció durante cinco torneos y a la que llevó a un subcampeonato en el Clausura 2021; mientras que en su estancia en los Tuzos del Pachuca logró un campeonato de liga en el Apertura 2022, además de conseguir la Liga de Campeones de la Concacaf, el Derbi de las Américas y la Copa Challenger, los tres en el 2024.

En Coapa esperan que los éxitos obtenidos en sus trabajos previos sean replicados ahora; y si vemos lo conseguido hasta el momento, a comparación de lo hecho en sus primeros pasos con los albiverdes y los albiazules, parece que se va por el camino correcto.

En sus primeros siete partidos al mando de los Guerreros, Almada logró firmar un total de cinco victorias, un empate y una derrota. Curiosamente ese único descalabro se dio precisamente ante la escuadra capitalina, mientras que tres de las cinco victorias fraguadas las consiguió con tres goles de diferencia.

Primeros siete partidos de Almada con Santos

Santos 2-1 Querétaro | Jornada 15 Clausura 2019

América 1-0 Santos | Jornada 16 Clausura 2019

Santos 5-2 Pumas | Jornada 17 Clausura 2019

Santos 3-0 Chivas | Jornada 1 Apertura 2019

Santos 3-0 FC Juárez | Jornada 2 Apertura 2019

Santos 1-1 Correcaminos | Fase de grupos Copa MX 2019

Atlas 1-2 Santos | Jornada 2 Apertura 2019

Por su parte, en sus primeras siete estancias en el banquillo de los Tuzos, Almada repitió números y consiguió idénticas cinco victorias por un empate y un descalabro, este último ante los Esmeraldas de León. En esta ocasión, cuatro de sus cinco victoria se dieron por dos tantos de diferencia, demostrando así la importancia que tiene para el timonel la labor a la ofensiva.

Primeros siete partidos de Almada con Pachuca

San Luis 0-2 Pachuca | Jornada 1 Clausura 2022

Pachuca 2-1 Chivas | Jornada 2 Clausura 2022

León 2-1 Pachuca | Jornada 3 Clausura 2022

Necaxa 1-3 Pachuca | Jornada 4 Clausura 2022

Pachuca 2-2 Querétaro | Jornada 5 Clausura 2022

América 1-3 Pachuca | Jornada 6 Clausura 2022

Pachuca 3-1 Mazatlán FC | Jornada 7 Clausura 2022

Finalmente, tenemos lo hecho con el América, escuadra en la que, al momento registra su mejor arranque de mandato, ya que en siete juegos dirigidos no ha caído en los 90 minutos de juego; además de que dos cotejos los ha ganado por tres tantos de diferencia.

Primeros siete partidos de Almada con América

Querétaro 0-1 América | Jornada 1 Apertura 2026

Atlante 1-1 América | Jornada 2 Apertura 2026

América 3-0 Santos | Jornada 3 Apertura 2026

América 3-1 San Diego | Fase de grupos Leagues Cup

América 3-1 Portland | Fase de grupos Leagues Cup

América 1-1 Austin (5-6 en penales) | Fase de grupos Leagues Cup

América 3-0 San Luis | Jornada 4 Apertura 2026

Almada supera el arranque de André Jardine, pero el reto será convertirlo en títulos

Almada, con la vara muy alta en América | Imago7

Otro dato que respalda al momento el trabajo de Almada es lo hecho al momento, en comparación con lo hecho por André Jardine al frente del América. El técnico brasileño comenzó su etapa con una derrota ante FC Juárez y, después de sus primeros siete partidos, acumulaba tres victorias, dos empates y dos derrotas. Almada, en cambio, ha conseguido mejores registros en ese mismo tramo y, como mencionamos, todavía no conoce la derrota en tiempo regular con las Águilas.

Sin embargo, Jardine terminó convirtiendo aquel arranque en una etapa marcada por los títulos. En su primer torneo conquistó la Liga MX y posteriormente llevó al América al legendario tricampeonato, por lo que la comparación todavía tiene un camino largo.

Primeros siete partidos de André Jardine con América

América 1-2 FC Juárez | Jornada 1 Apertura 2023

América 3-0 Puebla | Jornada 2 Apertura 2023

América 4-0 St. Louis City | Fase de grupos Leagues Cup

América 1-4 Columbus Crew | Fase de grupos Leagues Cup

Chicago Fire 0-1 América | Dieciseisavos de final Leagues Cup

América 2-2 Nashville SC (5-6 en penales) | Octavos de final Leagues Cup

América 1-1 Atlas | Jornada 3 Apertura 2023

Para Almada, el siguiente paso será sostener sus números y transformar este comienzo en campeonatos que lo acerquen al legado de su antecesor. La misión inmediata recae en la Leagues Cup, un torneo que se le ha indigestado en los últimos años a los equipos mexicanos.

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