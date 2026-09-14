Desfile del 16 de septiembre: horario, ruta, calles cerradas y vías alternas

El Desfile Militar partirá del Zócalo rumbo a Campo Marte; conoce el horario, recorrido, cierres viales y alternativas en CDMX

Horario y recorrido del Desfile Cívico-Militar | Imago 7

El tradicional Desfile Cívico-Militar del 16 de septiembre volverá a recorrer las principales calles de la Ciudad de México como parte de las celebraciones por el aniversario de la Independencia de México.

El recorrido provocará cierres y afectaciones viales en el Centro Histórico y Paseo de la Reforma, por lo que las autoridades han dado a conocer distintas alternativas para quienes deban trasladarse por la zona. Además, la estación Zócalo/Tenochtitlán del Metro permanecerá sin servicio durante las actividades.

#FiestasPatrias | Con motivo de los festejos por el CCXVI Aniversario del Grito de #Independencia, que se llevarán a cabo el 15 de septiembre, y del #DesfileMilitar del 16 del mes patrio, la #SSC implementará diversos dispositivos de seguridad, prevención, vigilancia y vialidad,… pic.twitter.com/6SbxoCwOJo — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 14, 2026

¿A qué hora empieza el desfile del 16 de septiembre y por dónde pasa? Horario y calles

El Desfile Cívico-Militar del miércoles 16 de septiembre de 2026 comenzará a las 10:00 horas en el Zócalo de la Ciudad de México. El evento tendrá una duración aproximada de entre tres y cuatro horas, aunque el tiempo puede variar dependiendo del avance de los contingentes.

La ruta iniciará en la Plaza de la Constitución, para continuar por 5 de Mayo, incorporarse a Eje Central y posteriormente avanzar por Avenida Juárez. Desde ahí, los contingentes tomarán Paseo de la Reforma hasta concluir su recorrido en Campo Marte.

El desfile contará con la participación de alrededor de 15 mil integrantes de las Fuerzas Armadas. Entre las principales novedades para 2026 estarán el despliegue de 45 drones tácticos, así como el sobrevuelo masivo de 99 aeronaves, de las cuales 93 pertenecen a la Fuerza Aérea Mexicana y seis a la Guardia Nacional. También participarán vehículos terrestres y blindados de fabricación nacional.

Desfile del 16 de septiembre: ¿Cuáles calles estarán cerradas y rutas alternas?

El recorrido del Desfile Militar provocará cierres en varias de las principales vialidades del centro y poniente de la Ciudad de México. Entre las calles y avenidas con afectaciones se encuentran:

5 de Mayo

Eje Central

Avenida Juárez

Paseo de la Reforma

Para evitar la zona del desfile, las autoridades han recomendado utilizar como vías alternas:

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

José María Izazaga

Fray Servando Teresa de Mier

Avenida Chapultepec

Avenida Constituyentes

Presidente Masaryk

Circuito Interior

Además, la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 del Metro permanecerá cerrada durante las actividades. Como opciones para llegar al Centro Histórico se podrán utilizar Pino Suárez y Allende, de la Línea 2; San Juan de Letrán, de la Línea 8; y Bellas Artes, que conecta las líneas 2 y 8.

¿Qué se celebra el 15 y 16 de septiembre en México?

Las celebraciones patrias comienzan la noche del 15 de septiembre con la ceremonia del Grito de Independencia, que recuerda el llamado realizado por Miguel Hidalgo y Costilla en 1810 para iniciar el movimiento independentista. En la Ciudad de México, la ceremonia es encabezada por la presidenta de México desde el balcón central de Palacio Nacional.

El 16 de septiembre se conmemora oficialmente el inicio de la Independencia de México. Durante esta fecha se realiza el tradicional Desfile Cívico-Militar, en el que participan integrantes del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea, Marina y Guardia Nacional.

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