Julián Quiñones debuta con gol en la Champions de Asia

El delantero de la Selección Mexicana suma su cuarto tanto de la temporada con Al Qadisiya en el partido de la jornada 1 ante Al Wasl

Quiñones suma nueve goles en nueve partidos | Fayez Nureldine/AFP

Debut exitoso para Julián Quiñones y el Al Qadisiya en la Champions de Asia. El delantero de la Selección Mexicana marcó su cuarto gol de la temporada para encaminar la victoria en la primera jornada del torneo continental, en el que vencieron 2-1 a Al Wasl de los Emiratos Árabes Unidos.

Fue el regreso del Al Qadisiya a los torneos continentales desde la temporada 1993/94, cuando jugaron la Recopa de Asia. El gran desempeño en la Saudi Pro League en la 25/26, terminando en cuarto lugar detrás del título de goleo de Quiñones, les metió a jugar la AFC Champions League esta temporada.

Tras una primera parte sin goles, Quiñones abrió el marcador al minuto 57. Un centro por izquierda encontró al delantero, quien saltó perfecto a segundo poste para impactar con fuerza y superar al portero a primer poste.

A great header that was from Julián Quiñones. pic.twitter.com/nKcyhc242f — The Nassr Tribune™️ (@AlNassrTribune) September 14, 2026

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Casi de inmediato llegó el segundo tanto de los locales, obra de Mateo Regeui al 61′, que puso el encuentro cuesta arriba para Al Wasl, que recortó distancias en el tiempo de compensación, al 97′, obra de Leandro Spadacio, pero fue demasiado tarde.

Triunfo para Al Qadisiya en la primera de ocho jornadas de la Champions de Asia, en la que vuelven a la actividad hasta después de la Fecha FIFA. Tendrán su primer juego de visitantes el 12 de octubre contra el Pakhakor de Uzbekistán, tres días después de medirse contra Al Kholood en la Saudi Pro League en el regreso de la actividad a nivel de clubes.

¿Cuántos goles lleva Julián Quiñones esta temporada?

El delantero de la Selección Mexicana ha contribuido en tantos en más de la mitad de los partidos de la temporada del Al Qadisiya. Son cuatro goles y una asistencia de Quiñones en nueve partidos, mostrando el nivel que le tiene como finalista al Balón de Oro.

Quiñones se estrenó en la jornada 1 de la Saudi Pro League, con gol y asistencia ante el Al-Shabab. Pasó cuatro juegos sin marcar hasta que terminó la seguía con su segundo tanto en la victoria ante Al Diriyah. Tras no marcar contra el Al Ahli en la sexta fecha de la Liga de Arabia Saudita, Quiñones anotó el fin de semana contra Al Ettifaq y ahora marca en su estreno en la Champions.

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