Villarreal vs Betis en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 5
No te pierdas todas las acciones de este vibrante partido desde la cancha del Estadio de la Cerámica
¿Dónde ver el Villarreal vs Betis en vivo? Canales de TV y streaming online
En México, el partido entre Villarreal y Betis lo podrás seguir a través de la señal de Sky Sports en televisión de paga, mientras que en Claro Sports te llevaremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.
Alineaciones del Villarreal vs Betis para la jornada 5, al momento
Ambos técnicos echarán mano de sus mejores hombres disponibles para intentar ganar este partido.
Villarreal: Péter Gulácsi, Alex Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona, Pape Gueye, Nathan Saliba, Alberto Moleiro, Nicolas Pépé, Gerard Moreno y Georges Mikautadze.
Real Betis: Álvaro Valles, Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan, Fran García, Facundo Bernal, Marc Roca, Antony, Pablo Fornals, Rodrigo Riquelme y Cucho Hernández.
¿A qué hora inicia el Villarreal vs Betis hoy 14 de septiembre de 2026?
El Villarreal vs Real Betis escuchará su silbatazo inicial a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, este lunes 14 de septiembre. En España, el inicio está programado para las 21:00 horas. El escenario será el Estadio de la Cerámica, casa del Villarreal.
¡¡¡BUENAS TARDES!!!
El Villarreal recibe al Real Betis este lunes 14 de septiembre en el Estadio de la Cerámica, en el partido que cerrará la jornada 5 de LaLiga 2026-27. El encuentro podrá seguirse en México a partir de las 13:00 horas y enfrenta a dos equipos que llegan con resultados distintos en el campeonato.
El conjunto dirigido por Íñigo Pérez suma dos puntos después de cuatro fechas. Empató sus dos primeros encuentros ante Racing y Atlético de Madrid, perdió contra Alavés y después cayó 3-2 frente al Deportivo La Coruña. Además, el martes 8 de septiembre perdió 3-2 ante Borussia Dortmund en la Champions League.
Real Betis, bajo el mando de Manuel Pellegrini, registra nueve unidades en cuatro partidos de LaLiga. Su resultado más reciente en el torneo fue el triunfo 1-0 sobre Real Madrid, con gol de Troy Parrott al minuto 81. Después venció 3-2 al Lille en su presentación en la Champions League.
El partido también representa el regreso de Pellegrini a La Cerámica como entrenador del Betis. Para la afición mexicana habrá atención sobre Álvaro Fidalgo, quien forma parte del plantel verdiblanco y tuvo minutos ante Real Madrid en la jornada anterior. Así que no se despeguen de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser sensacional.