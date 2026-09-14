Villarreal vs Betis en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 5

¡¡¡BUENAS TARDES!!!

El Villarreal recibe al Real Betis este lunes 14 de septiembre en el Estadio de la Cerámica, en el partido que cerrará la jornada 5 de LaLiga 2026-27. El encuentro podrá seguirse en México a partir de las 13:00 horas y enfrenta a dos equipos que llegan con resultados distintos en el campeonato.

El conjunto dirigido por Íñigo Pérez suma dos puntos después de cuatro fechas. Empató sus dos primeros encuentros ante Racing y Atlético de Madrid, perdió contra Alavés y después cayó 3-2 frente al Deportivo La Coruña. Además, el martes 8 de septiembre perdió 3-2 ante Borussia Dortmund en la Champions League.

Real Betis, bajo el mando de Manuel Pellegrini, registra nueve unidades en cuatro partidos de LaLiga. Su resultado más reciente en el torneo fue el triunfo 1-0 sobre Real Madrid, con gol de Troy Parrott al minuto 81. Después venció 3-2 al Lille en su presentación en la Champions League.

El partido también representa el regreso de Pellegrini a La Cerámica como entrenador del Betis. Para la afición mexicana habrá atención sobre Álvaro Fidalgo, quien forma parte del plantel verdiblanco y tuvo minutos ante Real Madrid en la jornada anterior. Así que no se despeguen de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser sensacional.