La Selección Colombia jugará amistosos contra Chile en noviembre y uno será en Cali

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó nuevos encuentros para la fecha FIFA y la taquilla será donada para damnificados por el sismo.

Jugadores de la Selección Colombia. – Vizzor Image.

Ya habiendo pasado la participación en el Mundial 2026, donde quedó eliminada en octavos de final ante Suiza, la Selección Colombia se prepara para iniciar un nuevo ciclo. Además de las habituales Eliminatorias, se sabe que el 2028 traerá el reto de la Copa América, aunque todavía no se haya confirmado la sede ni las fechas. Antes de afrontar lo oficial, se empezará a evaluar a los jugadores en varios partidos amistosos.

Este lunes, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunció nuevos compromisos preparatorios para el mes de noviembre de 2026. En medio de una conferencia de prensa atendida por Ramón Jesurun, presidente de la entidad, se confirmó que estos se realizarán en territorio cafetero y se ofrecieron algunos detalles al respecto. Estuvo acompañado por Alejandro Éder, alcalde de Cali, y Carlos Mario Zuluaga, presidente de Dimayor.

“En la fecha FIFA de noviembre, acordamos con la Federación de Chile un par de partidos amistosos, uno que será en Colombia y el otro, en Chile. Ese primer encuentro lo vamos a hacer el próximo 13 de noviembre, que es un viernes y en horario por confirmar. El Comité Ejecutivo de la Federación ha decidido que el producido de esa taquilla le sea entregado a los damnificados por el terremoto de hace más de un mes“, dijo Jesurun. Aunque no lo mencionó, se presume que será en el Estadio Pascual Guerrero.

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Por su parte, Éder recibió con agrado el anuncio: “Creo que la última vez que la Selección Colombia de Mayores jugó en Cali fue en 1994, en un partido amistoso contra el Parma de Italia. Esto es un gran evento porque vuelve la Selección y nos va a llenar de alegría, además de que la taquilla va a ir para los damnificados. Tenemos el compromiso de reconstruir la ciudad“.

Hace varias semanas, se había hecho público un calendario de tres encuentros amistosos en los que la Tricolor se medirá a México, Paraguay y Perú, todos en Estados Unidos, entre la última semana de septiembre y la primera de octubre. Esta convocatoria se conocerá dentro de los próximos días y será interesante ver qué nuevos nombres acerca Néstor Lorenzo para su proyecto.

Jesurun dijo que, antes de que sucediera el terremoto, la idea era hacer una gira en otras partes del planeta, pero la tragedia llevó a considerar a la capital del Valle del Cauca: “Teníamos muchas ofertas para noviembre en países asiáticos y otros continentes. Tuvimos una reunión muy casual con el presidente de la Federación de Chile y surgió lo de los partidos en Cali”.

Sobre el segundo duelo preparatorio ante el seleccionado austral, el presidente de la FCF confirmó que será pocos días después y que ya han elegido el escenario para su desarrollo: “La boletería saldrá en los precios convencionales. El partido será el martes 17 de noviembre en Chile y será en el Estadio Nacional de Santiago. Viajaríamos 36 horas después del primer encuentro”.

Con la edad avanzada y el bajo rendimiento de varios jugadores que tenían un protagonismo especial durante los últimos años, una de las demandas que viene haciendo la opinión pública es la inclusión de nuevos futbolistas que asuman la responsabilidad de representar al país en lo que viene. Nombres como James Rodríguez y David Ospina ya no estarían más dentro de los listados.

Calendario de partidos de la Selección Colombia

* Horas para Colombia (GMT -5).

México vs Colombia | Baltimore | sábado, 26 de septiembre, hora por definir.

Colombia vs Paraguay | Nueva Jersey | viernes, 2 de octubre, 7:00 p.m.

Colombia vs Perú | Miami | martes, 6 de octubre, 6:45 p.m.

Colombia vs Chile | Cali | viernes, 13 de noviembre, hora por definir.

Chile vs Colombia | Santiago | martes,17 de noviembre, hora por definir.

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