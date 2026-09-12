Tabla de posiciones de la Premier League al momento: El Arsenal sigue con paso perfecto

Así marcha la liga inglesa tras cuatro jornadas, a falta de del derbi de Mánchester

Así va la tabla de posiciones de la Premier tras la jornada 4|REUTERS/Scott Heppell

La Premier League disputa su cuarta jornada este fin de semana. Con los partidos de la Champions hace unos días y el estreno de la Europa League en el horizonte, solo tendremos dos días de partidos en la mejor liga del mundo.

El Manchester City terminó la jornada 3 como líder por diferencia de goles sobre el último campeón, el Arsenal. Otros de los grandes big six, como el Manchester United y el Tottenham, han tenido un inicio difícil en la liga inglesa.

Tabla de posiciones Premier League 2026, al momento: Jornada 4

El Arsenal duerme como líder tras sumar su cuarta victoria de la temporada. Victoria 2-0 en la casa del Sunderland que les tiene en primer lugar, a reserva de lo que haga el Manchester City, que podría tomar el primer sitio si gana por varios goles de diferencia el domingo.

Arsenal | 4 partidos | 12 puntos (+7) Manchester City | 3 partidos | 9 puntos (+5) Hull City | 4 partidos | 8 puntos (+3) Chelsea | 4 partidos | 7 puntos (+1) Brentford | 4 partidos | 6 puntos (+3) Liverpool | 4 partidos | 6 puntos (+2) Everton | 4 partidos | 6 puntos (+2) Ipswich Town | 4 partidos | 6 puntos (-3) Newcastle | 3 partidos | 5 puntos (+2) Leeds United | 3 partidos | 5 puntos (+1) Nottingham Forest | 4 partidos | 5 puntos (0) Brighton | 3 partidos | 4 puntos (+3) Manchester United | 3 partidos | 4 puntos (+1) Sunderland | 4 partidos | 4 puntos (-2) Bournemouth | 4 partidos | 3 puntos (-1) Crystal Palace | 4 partidos | 3 puntos (-5) Tottenham | 4 partidos | 2 puntos (-5) Fulham | 4 partidos | 1 punto (-3) Aston Villa | 4 partidos | 1 punto (-6) Coventry City | 3 partidos | 0 puntos (-5)

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Resultados de la jornada 4 de la Premier League

En los primeros siete partidos de la jornada, todos disputados el sábado, ningún local ha ganado. Hubo cuatro empates y tres visitantes que se llevaron la victoria en patio ajeno.

¿Qué lugares a torneos europeos da la tabla de posiciones de la Premier League?

Todas las ligas del fútbol europeo, incluyendo a la Premier League definen sus representantes para las competiciones continentales hasta que cierra la campaña, ya que hay puestos adicionales que se determinan por el rendimiento de los clubes de determinada competición.

En la Premier, previo a esa distribución final, los primeros cinco lugares de la tabla jugarán las competiciones europeas, repartidos de la siguiente manera:

Primeros cuatro equipos: Champions League

Quinto lugar: Europa League

¿Qué pasa si al final del torneo hay empate en la Tabla de Posiciones? Conoce todos los criterios

En caso de empate en puntos, la Premier League utiliza como primer criterio de desempate la diferencia de puntos. Estos son todos los criterios que define el reglamento de la liga inglesa:

Diferencia de goles Goles a favor Resultados entre sí Goles anotados de visitante en partidos entre sí

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