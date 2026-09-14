Inter vs Udinese en vivo la Serie A 2026: resultado y goles de la jornada 4

¿A qué hora inicia el Inter vs Udinese hoy 14 de septiembre de 2026?

El Inter de Milán vuelve a San Siro con la mira puesta en mantener su arranque perfecto en la Serie A. El conjunto de Cristian Chivu suma nueve puntos después de tres jornadas y buscará otro triunfo ante el Udinese, apenas unos días después del golpe que significó la derrota por 2-1 ante el Real Madrid en la Champions League. El combinado Nerazurri deberá administrar el desgaste y mantener la concentración si quiere prolongar su paso firme en el campeonato.

Del otro lado, el Udinese llega con cuatro unidades y la necesidad de recuperar terreno tras la derrota por 2-1 ante la Lazio en la fecha anterior. Los Friulani tendrán una prueba de máxima exigencia ante un Inter que acumula 14 partidos sin perder como local en Serie A, aunque el antecedente reciente invita a la sorpresa: en agosto de 2025, el cuadro visitante se impuso 2-1 en San Siro. Con el liderato y la pelea por los primeros puestos en juego, el partido promete una batalla de contrastes en el cierre de la jornada 4.

México: 12:45 horas.

Centroamérica: 12:45 horas.

Estados Unidos: 14:45 horas ET, 11:45 horas PT.

Colombia: 13:45 horas.

Argentina: 15:45 horas.