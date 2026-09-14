Inter vs Udinese en vivo la Serie A 2026: resultado y goles de la jornada 4
El Inter tiene una oportunidad dorada para ascender al liderato de la Serie A si vence al Udinese en el Estadio de San Siro este 14 de septiembre
Alineaciones del Inter vs Udinese para la jornada 4, al momento
El Inter vs Udinese promete un partido con un marcado contraste táctico en San Siro. Cristian Chivu mantiene su apuesta por el 3-5-2, un sistema que gana peso dentro de su proyecto, aunque la derrota ante el Real Madrid puede llevar al técnico rumano a replantear algunos conceptos tras las dificultades que mostró su equipo ante el conjunto español. En el otro banquillo, Kosta Runjaić apuesta por una estructura menos habitual con el 3-4-2-1, esquema que busca equilibrar la solidez defensiva con mayor libertad para sus dos jugadores situados detrás del delantero. El choque pondrá frente a frente dos planteamientos con línea de tres defensores, pero con distintas formas de ocupar el mediocampo y generar peligro en ataque.
Inter: Josep Martinez, Manuel Akanji, John Stones, Alessandro Bastoni, Andy Diouf, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Piotr Zielinski, Carlos Augusto, Pio Esposito y Lautaro Martínez.
Udinese: Maduka Okoye, James Abankwah, Christian Kabasele, Enzo Ebosse, Mergim Vojvoda, Jesper Karlström, Lennon Miller, Hassane Kamara, Jurgen Ekkelenkamp, Unai Gomez y Keinan Davis.
¿A qué hora inicia el Inter vs Udinese hoy 14 de septiembre de 2026?
El Inter de Milán vuelve a San Siro con la mira puesta en mantener su arranque perfecto en la Serie A. El conjunto de Cristian Chivu suma nueve puntos después de tres jornadas y buscará otro triunfo ante el Udinese, apenas unos días después del golpe que significó la derrota por 2-1 ante el Real Madrid en la Champions League. El combinado Nerazurri deberá administrar el desgaste y mantener la concentración si quiere prolongar su paso firme en el campeonato.
Del otro lado, el Udinese llega con cuatro unidades y la necesidad de recuperar terreno tras la derrota por 2-1 ante la Lazio en la fecha anterior. Los Friulani tendrán una prueba de máxima exigencia ante un Inter que acumula 14 partidos sin perder como local en Serie A, aunque el antecedente reciente invita a la sorpresa: en agosto de 2025, el cuadro visitante se impuso 2-1 en San Siro. Con el liderato y la pelea por los primeros puestos en juego, el partido promete una batalla de contrastes en el cierre de la jornada 4.
México: 12:45 horas.
Centroamérica: 12:45 horas.
Estados Unidos: 14:45 horas ET, 11:45 horas PT.
Colombia: 13:45 horas.
Argentina: 15:45 horas.
¿Dónde ver el Inter vs Udinese en vivo? Canales de TV y streaming online
El Estadio San Siro vuelve a ser el punto de encuentro del fútbol italiano. El Inter salta a la cancha este lunes 14 de septiembre con el objetivo de imponer condiciones ante un Udinese que buscará dar la sorpresa en una de las primeras jornadas de la Serie A. Un partido con dos caminos por definir y 90 minutos que pueden dejar señales importantes para ambos equipos.
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México: ESPN y Disney+.
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