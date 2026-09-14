La Fedefut confirma los precios de las entradas para ver a Guatemala

Guatemala forma parte del Grupo B junto a Honduras, Jamaica, Surinam, Martinica y El Salvador.

Guatemala sueña con la clasificación | Reuters

La Selección de Guatemala ya conoce los precios de las entradas para su partido contra El Salvador por la Liga de Naciones de la Concacaf. El encuentro se disputará el próximo 28 de septiembre, desde las 20:00 horas, en el estadio Manuel Felipe Carrera. Será el primer compromiso oficial del año para el equipo dirigido por Luis Fernando Tena, que inicia su concentración para afrontar esta ventana internacional.

La Federación de Fútbol de Guatemala estableció diferentes valores según el sector del estadio. La entrada más económica tendrá un precio de Q280 para General Norte, mientras que Platea Sur y Preferencia costarán Q730. La localidad destinada a los aficionados visitantes también tendrá un valor de Q730.

El sector con el precio más alto será Tribuna, donde cada boleto tendrá un costo de Q1,330. De esta manera, los aficionados tendrán distintas opciones para acompañar a la Bicolor en su regreso a la actividad oficial y en el inicio de una competencia que tendrá incidencia en la clasificación para la Copa Oro 2027.

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¿Cuándo salen a la venta las entradas para Guatemala vs. El Salvador?

La venta de boletos comenzará este martes 15 de septiembre y se realizará de manera online a través de Ticketshow. El encuentro ante la selección salvadoreña será el primero de los dos compromisos que Guatemala disputará como local durante esta etapa de la Liga de Naciones.

El segundo partido de la Bicolor en territorio guatemalteco será contra Surinam el 5 de octubre, a partir de las 18:00 horas. Antes, el equipo de Luis Fernando Tena tendrá que visitar a Jamaica el 25 de septiembre y posteriormente enfrentará a Surinam como visitante el 2 de octubre.

Guatemala forma parte del Grupo B junto a Honduras, Jamaica, Surinam, Martinica y El Salvador. Sin embargo, debido al formato establecido para esta edición, la selección chapina tendrá cuatro encuentros durante esta instancia: dos como local y otros dos fuera de casa.

La participación en la Liga de Naciones también tendrá consecuencias para el siguiente torneo continental. El desempeño de Guatemala determinará el camino que deberá recorrer para buscar su clasificación a la Copa Oro 2027, programada para disputarse entre junio y julio en Estados Unidos.

Por eso, el encuentro frente a El Salvador marcará el comienzo de una etapa importante para la Bicolor. Con los precios y el sistema de venta ya confirmados, los aficionados podrán comenzar a adquirir sus entradas para acompañar a Guatemala en El Trébol.

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