Cucho Hernández rompe el maleficio: primer gol de la temporada con el Betis

De rebote, el delantero se encargó de marcar el camino para remontarle al Villarreal en La Nueva Cerámica.

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández anota con el Betis | Foto por MIGUEL RIOPA / AFP

Juan Camilo Hernández vuelve a las mieles del gol. El atacante del Real Betis, con más competencia en su posición de titular, volvió a reportarse con una diana clave para que Real Betis logre remontar en una plaza difícil. Del 1-0 en contra, el 1-2 a favor de los sevillanos ante Villarreal para no perderle paso al liderato.

Gerard Moreno, luego de una acción anulada, puso la ventaja para los locales cerca a la media hora de juego. No obstante, diez minutos más tarde, el ‘Cucho’ rompió el cero para la visita y enseguida Natan adelantó a los verdiblancos. La buena noticia para el pereirano es su retorno al gol, vacunando por primera vez en la temporada.

El gol del ‘Cucho’ Hernández

Para cazar rebotes hay que estar bien atento en el área. Esa fue la consigna de Hernández para cazar la anotación, pues luego del mazazo inicial, no había otro camino más que buscar el resultado. Una gigante maniobra de Abde Ezzalzouli inició todo.

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El marroquí cabalgó desde la banda izquierda rumbo al área rival. Dejó a dos hombres en el camino para rematar directo a las manos del golero; sin embargo, el balón quedó suelto y solo necesitó de empujarla Hernández para festejar.

OLOR A CAFÉ… ¡¡OLFATO GOLEADOR COLOMBIANO!! Luego de una gran jugada a pura gambeta de Abde, Cucho Hernández aprovechó el rebote de Gulacsi para marcar el 1-1 del Betis ante Villarreal.



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Ya era hora de que volviera a reportarse con gol. Cabe recordar que viene de ser suplente en el triunfo 2-3 del Betis ante el Lille por la primera fecha de la Champions League. Troy Parrott, refuerzo en su posición, había anotado el tanto de la victoria.

El ‘Cucho’ había contribuido en un gol el pasado 21 de agosto, asistiendo para el triunfo 1-0 sobre la Real Sociedad. La noticia es que no marcaba desde antes de la Copa del Mundo. Su última conversión fue el 12 de mayo ante Elche la temporada pasada.

De este modo, Betis sube a los 12 puntos e iguala el umbral del Real Madrid. Ambos están por debajo de un Barcelona que ostenta cifras perfectas con cinco victorias de cinco (15).

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