Día de Muertos 2026: ¿Abren los bancos el 1 y 2 de noviembre en México?

Los bancos en México cerrarán el 1 y 2 de noviembre de 2026 por Día de Muertos, pero habrá alternativas para hacer retiros, depósitos y transferencias

Cierre parcial de bancos en Día de Muertos | Reuters

El Día de Muertos 2026 traerá modificaciones en la atención de los bancos en México. Durante el domingo 1 y el lunes 2 de noviembre, miles de usuarios deberán considerar el cierre de sucursales bancarias para organizar retiros, depósitos, pagos y otros trámites financieros que requieren atención presencial.

De acuerdo con el calendario oficial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), ambas fechas son inhábiles para el sector bancario. El 1 de noviembre coincide con domingo, mientras que el lunes 2 está contemplado expresamente como día de suspensión de actividades.

Sin embargo, el cierre no será necesariamente absoluto, ya que algunas sucursales ubicadas dentro de supermercados o centros comerciales pueden ofrecer atención, dependiendo de las disposiciones y horarios establecidos por cada institución financiera. Por ello, es importante consultar la disponibilidad del servicio antes de acudir.

Aunque el Día de Muertos no es considerado un descanso obligatorio para todos los trabajadores en México, las instituciones bancarias cuentan con un calendario específico. Los usuarios también tendrán alternativas para disponer de efectivo, consultar saldos y realizar transferencias electrónicas sin necesidad de acudir a una ventanilla.

¿Día de Muertos es de descanso obligatorio en México? Esto dice la Ley

El 1 y 2 de noviembre no están considerados como días de descanso obligatorio en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT). Esto significa que las empresas pueden mantener sus actividades habituales y que los trabajadores no tienen derecho automático a suspender labores ni a recibir un pago adicional únicamente por trabajar durante estas fechas.

La legislación contempla otros días de descanso obligatorio, como el tercer lunes de noviembre, en conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana. En 2026, esa fecha corresponde al lunes 16 de noviembre. No obstante, algunas empresas, instituciones educativas y dependencias pueden conceder descansos durante el Día de Muertos conforme a sus calendarios o acuerdos internos.

¿Por qué no habrá bancos el 1 y 2 de noviembre?

La CNBV establece que el lunes 2 de noviembre de 2026 será inhábil para las instituciones financieras. Esta disposición aparece en el calendario publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2025, que establece las fechas en las que los bancos deben cerrar sus puertas y suspender sus operaciones habituales de atención al público.

Por su parte, el domingo 1 de noviembre también es inhábil, debido a que los fines de semana están incluidos en el calendario bancario. De esta manera, las sucursales que normalmente operan de lunes a viernes y cierran los fines de semana no brindarán atención durante ninguno de los dos días.

Sin embargo, algunas sucursales bancarias podrán ofrecer servicio durante el 1 y 2 de noviembre, siempre que cumplan con las disposiciones de la CNBV. Entre las posibles excepciones se encuentran instalaciones ubicadas en supermercados y plazas comerciales, por lo que los horarios y servicios deberán confirmarse directamente con cada banco.

¿Qué alternativas hay para hacer movimientos bancarios este Día de Muertos?

A pesar de la suspensión de actividades presenciales en la mayoría de las sucursales, los usuarios podrán seguir utilizando la banca móvil y por internet para consultar sus saldos, revisar movimientos, pagar servicios y realizar las operaciones digitales habilitadas por su institución financiera.

También estarán disponibles los cajeros automáticos y las practicajas, que permiten retirar dinero y, dependiendo de sus funciones, realizar depósitos o pagos. Otra alternativa son los corresponsales bancarios, como tiendas de conveniencia y supermercados, donde es posible efectuar determinadas operaciones conforme a los horarios, límites y comisiones de cada establecimiento.

Las transferencias mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) podrán realizarse durante ambos días, ya que este sistema administrado por el Banco de México opera las 24 horas, los siete días de la semana, incluidos los días inhábiles. Sin embargo, otros movimientos bancarios pueden quedar sujetos a los horarios y procesos de cada institución.

Para quienes necesiten realizar trámites en ventanilla, entregar documentos o recibir atención personalizada, la recomendación es anticipar sus operaciones al viernes 30 de octubre o programarlas a partir del martes 3 de noviembre de 2026, cuando se espera que las sucursales retomen sus horarios habituales.