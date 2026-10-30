¿Julián Quiñones y Cristiano Ronaldo, invitados de Canelo para su pelea ante Mbilli?

El goleador de la Selección Mexicana en el último Mundial está confirmado, mientras que CR7 es una ‘sorpresa’ para la pelea del fin de semana

Quiñones estará en la pelea de Canelo; CR7 una ‘sorpresa’ | Imago7/Reuteres

Por Elías Quijada

Canelo Álvarez superó sin problemas la báscula para su pelea ante Christian Mbilli del sábado en Arabia Saudita, donde el pugilista mexicano podría tener a dos figuras del último Mundial de fútbol apoyándole.

Tras la ceremonia del pesaje del viernes, Canelo fue preguntado por si Cristiano Ronaldo estaría en ringside, pero el peleador mexicano dice no quiso ‘soltar la sopa’.

“No sé si lo invitó mi padrino”, declaró Saúl a la cámara de Claro Sports en Riad. “Vamos a ver si sí. Es sorpresa”, dijo con una sonrisa en el rostro, que dejaría abierta la puerta a que el astro portugués esté alentando al tapatío, considerando que el siguiente juego del Al Nassr será hasta el lunes.

Ronaldo ya estuvo presente en par de funciones de boxeo que se realizaron en Riad. En diciembre de 2023 presenció la pelea entre Anthony Joshua y Otto Wallin, además de estar junto a AJ para el combate de 2024 entre Tyson Fury y Oleksandr Usyk. En febrero de 2025, CR7 tenía un asiento con su nombre para la cartelera que protagonizaron Dmitry Bivol y Artur Beterbiev, pero no asistió por estar junto a Mohammed bin Salman en el hipódromo para la Saudi Cup, la carrera de caballos con mayor bolsa del mundo.

Quién sí estará alentando a Canelo el sábado será el goleador de la Selección Mexicana en el último Mundial, Julián Quiñones. “Quiñones sí viene”, afirmó el pugilista mexicano.

Quiñones llegó a la Saudi Pro League en el verano del 2024, año y medio después de que Cristiano Ronaldo llegara a la Liga. El delantero nacido en Magüí Payán se proclamó campeón de goleo en la temporada anterior con el Al Qasiah. Su buena racha siguió en la Copa del Mundo, en la que marcó cuatro goles con la Selección Mexicana.

¿Cuándo es la pelea entre Canelo y Mbilli?

La primera pelea de Canelo Álvarez en 13 meses se llevará a cabo el sábado 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita. La cartelera estelar comenzando a las 11:00 a.m.

La pelea estelar tendría la entrada al ring a las 14:30 horas, tiempo del centro de México, por lo que el combate estaría iniciando alrededor de las 3:00 p.m., hora de la CDMX.